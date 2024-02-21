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Женской сборной Вьетнама до 20 лет хорошо готовится к финалу Кубка Азии по футболу-2024 среди женщин до 20 лет
Чтобы создать лучший состав на финале Кубка Азии по футболу 2024 среди женщин до 20 лет, который начнется в Узбекистане 3 марта, Федерация футбола Вьетнама и тренерский совет женской сборной Вьетнама до 20 лет решили добавить еще двух девушек в официальный список сборной Вьетнама.
Ранее, после тренировочного матча со сборной Viettel до 15 лет, состоявшегося во второй половине дня 20 февраля, тренерский совет женской сборной Вьетнама до 20 лет определил список из 25 игроков, которые поедут в Узбекистан.
Это поможет повысить конкурентоспособность игроков, создав условия для тренера Акиры Иджири и его коллег, с целью создать больший выбор для наиболее подходящего состава в предстоящем непростом турнире.
По окончании тренировочного матча генеральный секретарь Федерации футбола Вьетнама Зыонг Нгиеп Кхой призвал игроков женской сборной Вьетнама быть сконцентрированными, строго выполнять требования тренерского совета и хорошо соревноваться, ярко выражая волю и дух вьетнамского народа. По его словам, игроки также должны уделять внимание своему здоровью, чтобы быть полностью готовыми при выходе на предстоящий турнир.
Женская сборная Вьетнама до 20 лет проведет еще 2 товарищеских матча с хозяевами поля, чтобы попрактиковаться в тактике, а также продемонстрировать свои способности, и таким образом быть включенными в список, официально вышедших в финал Кубка Азии по футболу-2024 среди женщин до 20 лет.