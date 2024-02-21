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Женской сборной Вьетнама до 20 лет хорошо готовится к финалу Кубка Азии по футболу-2024 среди женщин до 20 лет

По информации Федерации футбола Вьетнама (VFF), женская сборная Вьетнама переедет в Ташкент – столицу Узбекистана, чтобы принять участие в финале Кубка Азии по футболу-2024 среди женщин до 20 лет.
  Женская сборная отправилась в Ташкент (Узбекистан) для подготовки к предстоящим матчам на Кубке Азии 2024 AFC U20 среди женщин. Фото: vff.org.vn  
Тренер Акира Иджири и спортсменки женской сборной Вьетнама вылетят в 13:00 из международного аэропорта Нойбай по направлению в Ташкен и прибудут на 2 недели раньше перед выходом на официальный турнир. Так у женской сборной Вьетнама будет больше времени на подготовку, тренировки и адаптацию к погодным условиям, особенно когда температура в Ташкенте составляет ниже -10 градусов и идет сильный снегопад.

Чтобы создать лучший состав на финале Кубка Азии по футболу 2024 среди женщин до 20 лет, который начнется в Узбекистане 3 марта, Федерация футбола Вьетнама и тренерский совет женской сборной Вьетнама до 20 лет решили добавить еще двух девушек в официальный список сборной Вьетнама.

Ранее, после тренировочного матча со сборной Viettel до 15 лет, состоявшегося во второй половине дня 20 февраля, тренерский совет женской сборной Вьетнама до 20 лет определил список из 25 игроков, которые поедут в Узбекистан.

Это поможет повысить конкурентоспособность игроков, создав условия для тренера Акиры Иджири и его коллег, с целью создать больший выбор для наиболее подходящего состава в предстоящем непростом турнире.

По окончании тренировочного матча генеральный секретарь Федерации футбола Вьетнама Зыонг Нгиеп Кхой призвал игроков женской сборной Вьетнама быть сконцентрированными, строго выполнять требования тренерского совета и хорошо соревноваться, ярко выражая волю и дух вьетнамского народа. По его словам, игроки также должны уделять внимание своему здоровью, чтобы быть полностью готовыми при выходе на предстоящий турнир.

Женская сборная Вьетнама до 20 лет проведет еще 2 товарищеских матча с хозяевами поля, чтобы попрактиковаться в тактике, а также продемонстрировать свои способности, и таким образом быть включенными в список, официально вышедших в финал Кубка Азии по футболу-2024 среди женщин до 20 лет.

ВИА/ИЖВ

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