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Женская сборная Вьетнама по футболу готовится к ASIAD-19
Главный тренер Май Дык Чунг пополнит команду новыми лицами, в том числе Нгуен Тхи Хоа и Фам Тхи Лан Ань из Ханоя, а также Чан Тхи Зуен и Нгуен Тхи Тхуи Линь из северной провинции Ханам, увеличив число игроков, родившихся после 2000 года, до 11 из 25 приглашенных в сборную.
Что касается Хюинь Ньы, то эта нападающая все еще находится в процессе завершения контракта с португальским клубом Lank FC Vilaverdense, поэтому будет ли она участвовать в тренировках, а также в турнире, станет известно позже.
После сбора в центре с 10 по 19 августа команда пройдет обучение в северном портовом городе Хайфон, прежде чем вернуться в Ханой для подготовки к путешествию на ASIAD-19.
По результатам жеребьевки, проведенной 27 июля, Вьетнам попал в группу D вместе с Японией, Непалом и Бангладеш.
Их матчи пройдут с 22 по 29 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра Вэньчжоу, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян.