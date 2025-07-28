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Женская сборная Вьетнама по сепактакрау выиграла чемпионат мира в соревнованиях по квадранту

Женская сборная Вьетнама завоевала чемпионский титул в квадранте после победы со счетом 2:1 над Таиландом на чемпионате мира по сепактакрау Thai King’s Cup, который состоялся 27 июля. Это уже третий раз, когда женская сборная Вьетнама завоевывает титул чемпиона мира на этом турнире, после их предыдущих побед в 2022 и 2023 годах.

Проиграв первый сет со счетом 12:15, они уверенно отыгрались, выиграв следующие два сета со счетом 15:8 и 15:7. Решающее очко было набрано в результате ошибки на чистой подаче Випхады Читпхуана, в результате которой хозяева отдали титул чемпиона мира Вьетнаму.

Ранее Таиланд также был соперником Вьетнама в финале женского регулярного турнира. Однако вьетнамские спортсменки не смогли одолеть хозяев и довольствовались серебряной медалью.

Чемпионат мира по сепактакрау ежегодно проводится в Таиланде, и в этом году он прошел в 38-й раз и проходил с 22 по 28 июля.

ВИА/ИЖВ

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