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Женская сборная Вьетнама по сепактакрау выиграла чемпионат мира в соревнованиях по квадранту
Проиграв первый сет со счетом 12:15, они уверенно отыгрались, выиграв следующие два сета со счетом 15:8 и 15:7. Решающее очко было набрано в результате ошибки на чистой подаче Випхады Читпхуана, в результате которой хозяева отдали титул чемпиона мира Вьетнаму.
Ранее Таиланд также был соперником Вьетнама в финале женского регулярного турнира. Однако вьетнамские спортсменки не смогли одолеть хозяев и довольствовались серебряной медалью.
Чемпионат мира по сепактакрау ежегодно проводится в Таиланде, и в этом году он прошел в 38-й раз и проходил с 22 по 28 июля.