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Женевская фотовыставка рассказывает о наследии и культуре Вьетнама
В своей вступительной речи посол Ле Тхи Тует Май, постоянный представитель Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, подчеркнула значение выставки, отметив, что она демонстрирует глубокую связь между правами человека и сохранением и развитием культурного и природного наследия.
Ле Тхи Тует Май выразила надежду, что благодаря выставке международные друзья смогут больше узнать о культурном разнообразии Вьетнама, где гармонично и сплоченно сосуществуют общины 54 этнических групп.
Она также подчеркнула активное и ответственное участие Вьетнама в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в качестве члена на срок 2023-2025 гг.
Татьяна Валовая, генеральный директор ЮНОГ, поблагодарила Вьетнам за организацию этого мероприятия, отметив, что ООН всегда уделяет внимание поощрению культурного разнообразия и считает его основой мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами для построения более гармоничного и процветающего мира.
Выставка дает глубокое представление о жизни различных этнических общин Вьетнама, отражает непреходящие культурные ценности, передающиеся из поколения в поколение, и подчеркивает развитие уникальной культурной самобытности этих общин, сказала она, добавив, что выставка также демонстрирует настойчивые усилия страны по сохранению мирового культурного наследия.
Сохранение культурного наследия важно для будущих поколений, и как материальное, так и нематериальное культурное наследие служит ценным ресурсом и катализатором для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), отметила она.
Татьяна Валовая также подчеркнула активное участие вьетнамских женщин в усилиях по сохранению и развитию культурного разнообразия, а также реализации ЦУР.
Двухдневная выставка является частью программы по укреплению взаимопонимания, диалога и сотрудничества, а также приверженности общим ценностям, связанным с правами человека во имя мира, развития и счастья людей.