Железнодорожная отрасль повышает стоимость билетов на 10% и тарифы на грузовые перевозки на 15%

Данная мера направлена на адаптацию к текущей ситуации в производственно-хозяйственной деятельности и обеспечение стабильной работы транспортной системы на фоне колебаний на рынке топлива.

«Это решение было тщательно взвешено с целью частично компенсировать рост затрат на топливо, одновременно сохраняя качество услуг, а также обеспечивая безопасную и стабильную эксплуатацию железнодорожного транспорта», — подчеркнул представитель АО «Железнодорожные перевозки».

Согласно информации компании Petrolimex, цена дизельного топлива по состоянию на 15:00 7 марта 2026 года составила 30 230 донгов за литр, что на 31,26% выше уровня, объявленного в 15:00 5 марта 2026 года, и на 56,88% выше по сравнению с ценой на 15:00 26 февраля 2026 года.

По оценке АО «Железнодорожные перевозки», столь резкий рост цен за короткий период оказал значительное давление на расходы на топливо, используемое для эксплуатации поездов и организации железнодорожной логистики.

В то же время обострение ситуации на Ближнем Востоке вызывает серьёзные колебания на мировом рынке топлива. Нестабильность и высокая неопределённость напрямую отражаются на операционных расходах транспортных компаний.