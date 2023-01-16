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Железнодорожная отрасль определяет 3 основных направления развития в 2023 году
Выступая на конференции, заместитель министра транспорта Нгуен Зань Хи подчеркнул, что 2022 год отметил веху восстановления экономики, в том числе железнодорожной отрасли с увеличением производительности транспорта и сильным снижением убытков по сравнению с планом, способствуя экономическому росту страны.
Заместитель министра транспорта признал, что железнодорожная отрасль должна определить 3 «столпа» развития: инфраструктуру, включая техническое обслуживание, управление и эксплуатацию инфраструктуры; перевозки; железнодорожную механизацию. При этом конечным продуктом отрасли являются перевозки, поддержание пассажирских и грузовых перевозок для населения и предприятий.
«Железнодорожная отрасль должна улучшить качество обслуживания. Поезда должны быть безопасными, пунктуальными и удобными для привлечения пассажиров», — отметил Нгуен Зань Хи.
Что касается плана на 2023 год, заместитель председателя Комитета по управлению государственным капиталом на предприятиях Хо Ши Хунг предположил, что железнодорожная отрасль должна стремиться превысить план эксплуатации поездов 2022 года с более оптимальными схемами и обеспечить безопасность, улучшить финансовое положение, стремясь я к прекращению убытков и получению прибыли.
Корпорация определяет реструктуризацию регулярной деятельностью и эффективные решения. Железнодорожная отрасль ограничена с точки зрения капитала, технологий и инфраструктуры, поэтому необходимо дополнить механизмы от управления инфраструктурой до операционных механизмов в координации с другими видами транспорта.
Предлагая решения для реализации, генеральный директор VNR Данг Ши Мань заявил, что корпорация разработает схему движения поездов в соответствии с возможностями инфраструктуры и транспортных средств, уточнит планы по ценам на услуги, одновременно эксплуатируя инфраструктуру и вспомогательные средства, выполнит план по управлению и техническому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры в 2023 году в соответствии с положениям контрактов и действующими стандартами, качеству и обеспечит прогресс в освоении средств…
Железнодорожная отрасль также сосредоточится на развитии пассажирских поездов малой дальности, инвестициях в качество транспорта, обслуживание, обеспечение связи между поездами и станциями, предложит льготные программы, гибкую политику, для конкуренции с другими видами транспорта, укрепит связи с туристическими агентствами, сориентирует пассажирские перевозки, связанные с туризмом; будет продвигать контейнерные перевозки, международные интермодальные перевозки, активно участвуя в логистической цепочке, исследовать и развивать услуги специализированных поездов, контейнеровозов Север-Юг, рефрижераторных контейнеров...
По отчете VNR, в 2022 г. консолидированная выручка Корпорации достигла 7.718,2 млрд. донгов, что на 113,8% больше, чем аналогичный период, и составило 115,8% от годового плана; убытки сократились на 400 млрд. донгов.
Кроме того, эта отрасль в высокой степени фокусируется на пиковых транспортных нагрузках, когда резко повышается количество пассажиров, на эффективности пассажирских перевозок, которая растет в зависимости от схем, расписаний и выбора транспортных маршрутов, соответствующих потребностям пассажиров и возможностям обслуживания.
Таким образом, по сравнение с аналогичным периодом, эффективность производства и бизнеса грузовых перевозок повысилась, пассажирские перевозки восстановилась после эпидемии COVID-19 и выросли, но производство не достигло уровня до эпидемии.
Установив цели на 2023 г., железнодорожная отрасль определила, что транспортное производство и бизнес не полностью восстановились после COVID-19, и, кроме того, по-прежнему существуют много конкурентных трудностей в воздушных и автомобильных перевозках.
Снижение морских фрахтов до прежних ставок и рост морских перевозок до допандемического уровня оказывают влияние на грузовые перевозки
Отрасль осуществит реструктуризацию предприятий и своих подчиненных подразделений в соответствии с прогрессом для уменьшения расходов, но в любом случае это повлияет на психологию рабочих и организационную деятельность.
На этой основе железная дорога постарается сократить убытки от главной деятельности и внесет 115 млрд. донгов в бюджет. Однако, из-за возмещения расходов, не дающих прибыль, убытки составят 55 млрд. донгов.