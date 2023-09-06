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Железная дорога Лаос - Вьетнам будет введена в эксплуатацию в 2028 году

По сообщениям лаосских СМИ, строительство железной дороги Лаос - Вьетнам должно быть завершено и введено в эксплуатацию в 2028 году. По сообщениям лаосских СМИ, строительство железной дороги Лаос - Вьетнам должно быть завершено и введено в эксплуатацию в 2028 году.

Перед началом строительства компании Petroleum Trading Lao Public Company (PTL), Yooshin Engineering Corporation и Korea National Railway проведут детальное исследование проекта железной дороги.

Соглашение о сотрудничестве по данному проекту было подписано на прошлой неделе во Вьентьяне президентом компании Petroleum Trading Lao Public (PTL) Чантоном Ситтхиксаем, президентом Yooshin Engineering Corporation Чон Кюн-суном и исполнительным директором Korea National Railway Пак Джин-Хюном.

После завершения строительства железная дорога Лаос - Вьетнам внесет вклад в развитие современной и стандартизированной системы транспортной инфраструктуры, снизит транспортные расходы и будет способствовать социально-экономическому развитию Лаоса.

Проект будет способствовать укреплению связей Лаоса как транспортного и торгового узла в рамках АСЕАН и за ее пределами. Предполагается, что проект будет способствовать реализации концепции правительства Лаоса и стратегии развития страны, направленной на превращение Лаоса из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, связанную с сушей.

Железная дорога Лаос - Вьетнам является частью проекта «Проект логистической связи с Лаосом», который включает в себя ряд подпроектов, таких как сухой порт Тханаленг и логистический парк Вьентьяна, железная дорога Лаос - Вьетнам, морской порт Вунганг и угольная электростанция Буалапха.

Проект строительства высокоскоростной электрифицированной железной дороги протяженностью около 500 км, включая 312 км, соединяющих Вьентьян и район Тхакхек провинции Кхаммуан, и 139-километровый маршрут, соединяющий район Тхакхек с лаосско-вьетнамской границей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,5 млрд. долл.США.

ИЖВ/ВИА

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