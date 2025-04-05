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Железная дорога Лаокай-Ханой-Хайфонг – второй по величине транспортный коридор в стране

Проект инвестиций в строительство железнодорожной линии Лаокай-Ханой-Хайфонг является вторым по величине транспортным коридором в стране для перевозки пассажиров и грузов, уступая лишь Север-Южному экономическому коридору. По словам Нгуен Кхань Тунга, заместителя директора Управления проектов железных дорог (Министерство строительства), проект инвестиций в строительство железнодорожной линии Лаокай-Ханой-Хайфонг является вторым по величине транспортным коридором в стране для перевозки пассажиров и грузов, уступая лишь Север-Южному экономическому коридору.

Что касается транспортного коридора вдоль маршрута, Управление проектов железных дорог сообщает, что в соответствии с национальной стратегией развития пространства, страна ориентирована на 13 экономических коридоров, среди которых экономический коридор Лаокай-Ханой-Хайфонг является вторым по величине по потребности в перевозке пассажиров и грузов в стране.

«Таким образом, строительство железной дороги Лаокай-Ханой-Хайфонг прежде всего направлено на удовлетворение потребностей в перевозке пассажиров и грузов внутри страны в рамках экономического коридора Лаокай-Ханой-Хайфонг, на обеспечение перевозок пассажиров, экспортных и импортных товаров, а также транзитных товаров, что позволит полностью раскрыть инвестиционный потенциал проекта», сказал Нгуен Кхань Тунг.

Согласно потребности в перевозках, на всей линии планируется разместить 18 станций (3 станции для формирования поездов, 15 смешанных станций). Кроме того, для обеспечения движения поездов, планируется разместить 13 технических станций.

Железная дорога Лаокай-Ханой-Хайфонг будет построена с целью подключения к международному морскому порту Хайфонг и обеспечит мультимодальные связи с Китаем в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» и плана сотрудничества в рамках «Два коридора, одно кольцо». Это позволит удовлетворить потребности в высоком качестве перевозок, скорости, удобстве и безопасности, а также снизить выбросы.

В настоящее время Управление проектов железных дорог организует разработку отчета о технико-экономической сфере проекта строительства железной дороги Лаокай-Ханой-Хайфонг. Планируется, что проект будет утверждён в третьем квартале 2025 года. Завершение технического проектирования, выбор подрядчика для одного из строительных контрактов и начало строительства намечены на конец 2025 года.

ИЖВ/ВИА

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