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НОВОСТИ

Жаркая погода распространяется на все регионы Вьетнама

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, 4 мая в регионах Вьетнама ожидается жаркая погода, температура в некоторых районах превысит 37 градусов по Цельсию.
  4 мая в регионах Вьетнама ожидается жаркая погода. Фото: ВИА  
По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, 4 мая в регионах Вьетнама ожидается жаркая погода, температура в некоторых районах превысит 37 градусов по Цельсию.

Вечером и ночью ожидаются дожди и грозы, при этом возможны вихри, молнии, град и сильный ветер.

Дожди и грозы ожидаются вечером и ночью этого дня, при этом возможны вихри, молнии, град и сильный ветер.

В столице Ханое днем стоит жаркая погода, ночью без осадков, температура колеблется от 25 до 35 градусов по Цельсию. Температура в некоторых районах города превышает 37 градусов по Цельсию.

В регионе Центрального нагорья днем солнечно, вечером возможны ливни и грозы, а ночью в некоторых местах без осадков. Самая низкая температура составляет 21-24 градуса по Цельсию, а самая высокая - 32-35 градусов по Цельсию. В некоторых местах температура превышает 35 градусов по Цельсию.

В некоторых местах южного региона стоит сильная жара, температура колеблется от 26 до 37 градусов по Цельсию.

Эксперты в области здравоохранения рекомендовали людям ограничить выход на улицу в течение 11:00 до 14:00 часов ежедневно.

Людям также было рекомендовано пить достаточное количество воды в жаркую погоду.

ВИА/ИЖВ

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