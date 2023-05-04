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Жаркая погода распространяется на все регионы Вьетнама
Вечером и ночью ожидаются дожди и грозы, при этом возможны вихри, молнии, град и сильный ветер.
Дожди и грозы ожидаются вечером и ночью этого дня, при этом возможны вихри, молнии, град и сильный ветер.
В столице Ханое днем стоит жаркая погода, ночью без осадков, температура колеблется от 25 до 35 градусов по Цельсию. Температура в некоторых районах города превышает 37 градусов по Цельсию.
В регионе Центрального нагорья днем солнечно, вечером возможны ливни и грозы, а ночью в некоторых местах без осадков. Самая низкая температура составляет 21-24 градуса по Цельсию, а самая высокая - 32-35 градусов по Цельсию. В некоторых местах температура превышает 35 градусов по Цельсию.
В некоторых местах южного региона стоит сильная жара, температура колеблется от 26 до 37 градусов по Цельсию.
Эксперты в области здравоохранения рекомендовали людям ограничить выход на улицу в течение 11:00 до 14:00 часов ежедневно.
Людям также было рекомендовано пить достаточное количество воды в жаркую погоду.