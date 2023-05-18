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Жаркая погода продолжает палить Вьетнам
Метеорологи предупредили, что жара наряду с низкой влажностью создаст риск лесных пожаров, истощения и проблем со здоровьем у тех, кому приходится долгое время работать при высоких температурах.
В северо-западном регионе переменная облачность, днем температура воздуха даже превысит 39 градусов, но ночью местами ожидаются ливни и грозы. Тем временем, в северо-восточном регионе погода будет более суровой, без ливней, ночью температура будет держаться около 40 градусов.
В столице Ханоя переменная облачность, самая высокая температура составляет от 38 до 40 градусов, а в некоторых местах даже выше.
От провинции Тханьхоа на северо-центральном побережье до центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ переменная облачность. В северных районах прогнозируется экстремальная жара с возможностью гроз, молний и сильного ветра ночью. Самая высокая температура составит около 38 градусов.
В центральном регионе от города Дананг до провинции Биньтхуан днем и ночью ожидаются ливни и грозы, при этом самая высокая температура составит 31-34 градуса.
В Центральном нагорье и южном регионе облачно, днем и вечером прогнозируются дожди, а самая высокая температура составит 32-35 градусов.
NCHMF предупредил, что в 2023 году во Вьетнаме будет больше жарких дней из-за феномена Эль-Ниньо, которое, вероятно, вернется в конце мая или начале июня и может продлиться до начала 2024 года.