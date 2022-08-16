Еще 4 вакцины будут включены в Расширенную программу иммунизации

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Вьетнам будет использовать еще 4 вакцины в рамках Расширенной программы иммунизации на период 2021–2030 гг. в соответствии с постановлением правительства № 104 о дорожной карте по увеличению разнообразия вакцин в программе, подписанной заместителем премьер-министра Ву Дук Дамом 15 августа.

Четыре вакцины против ротавируса с 2022 года, пневмококковой инфекции с 2025 года, рака шейки матки с 2026 года и сезонного гриппа с 2030 года.

В постановлении четко указывается объем и количество бенефициаров, предложенных Министерством здравоохранения. В случае мобилизации внутренней помощи и поддержки или пополнения государственного бюджета министерство может решить, можно ли реализовать эту дорожную карту раньше.

Правительство согласилось разрешить провинциям и городам, способным сбалансировать свой местный бюджет, закупать вакцины против рака шейки матки, если они смогут получить доступ к льготным ценам для групп высокого риска в дополнение к программе с 2022 по 2025 год, с целью поощрения людей к участию в прививка от болезни.

Государственный бюджет обеспечит финансирование закупки вакцин в соответствии с дорожной картой, а из местного бюджета помимо помощи, спонсорства, поддержки отечественных и зарубежных организаций и частных лиц, других официальных источников капитала или добровольных пожертвований организаций и физических лиц будут выделены средства на организацию проведения вакцинации на местах,

Правительство поручило Министерству здравоохранения согласовать с соответствующими министерствами и ведомствами выполнение дорожной карты по увеличению количества вакцин в рамках Расширенной программы иммунизации на период 2022-2030 гг. в соответствии с нормативными актами.



