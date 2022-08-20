Еще 243.000 работников получили поддержку от страхового фонда по безработице

Всего через три дня после того, как Постоянный комитет Национального собрания приняла Постановление № 24/2022/UBTVQH15 о продолжении выплаты пособий из страхового фонда по безработице, более 56% работников своевременно подали заявления и получил денежную поддержку.

По данным Службы социального страхования Вьетнама, по состоянию на 18 августа статистика Управления социального страхования 63 провинций и городов показала, что агентства социального страхования на всех уровнях выделили 689 млрд. донгов страховки для более 243.000 работников.

Генеральный директор Службы социального страхования Нгуен Тхе Мань подчеркнул, что агентства социального страхования должны использовать преимущества отраслевой системы данных информационных технологий, сосредоточиться на информации и пропаганде, чтобы трудящиеся вовремя подали заявку, получили положенные пособия своевременно, адекватно и прозрачно.

Согласно Постановлению № 24/2022/UBTVQH15, страховой фонд по безработице направит около 1,155 млрд. донгов на выплату пособий работникам, своевременно подавшим заявки. Срок выплаты истекает 10 сентября 2022 года.

Согласно Постановлению № 24/2022/UBTVQH15, более 414.000 работников получат поддержку в размере 1,8–3,3 млн. донгов на человека от Фонда.