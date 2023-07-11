Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Еще два объекта признаны типичными туристическими направлениями дельты Меконга

10 июля на конференции по рассмотрению программы сотрудничества Восточного кластера дельты Меконга Ассоциация туризма дельты Меконга объявила и вручила Решение о признании типичными туристическими направлениями в дельте Меконга пруда Ба-Ом и место экотуризма Хуинькха. Пруд Ба-Ом имеет площадь более 300 га, расположен в округе 8 города Чавинь, более чем в 5 км от центра провинции на юго-запад и более чем в 500 метрах от национальной автомагистрали 53 на восток. Впечатляющим моментом при приезде сюда является древний лес, которому сотни лет, окружающий пруд. Многие пни имеют очень странную форму. Это известное живописное место провинции Чавинь в частности и региона дельты Меконга в целом.

Эко-туристический объект Хуинькха имеет общую площадь более 57.000 м2, расположен на улице Чу Ван Ан, деревня Лонгбинь, город Чавинь. Здесь посетители могут попробовать типичные продукты и услуги, пропитанные культурной самобытностью, такие как местные деликатесы, кофе и эко-рестораны вместимостью более 1000 человек, интегрированный кампус, и парк развлечений.

Таким образом, до настоящего времени провинция Чавинь имеет 4 типичных туристических объекта в дельте Меконга, в том числе: Исторический район храма президента Хо Ши Мина (община Лонгдык, город Чавинь); Туристический объект Кончим (община Хоаминь, уезд Чаутхань); пруд Ба Ом и место экотуризма Хуинькха.

Индустрия туризма в дельте Меконга претерпела положительные изменения и восстановилась после COVID-19. Общий доход от туризма Восточного кластера дельты Меконга за последние 6 месяцев достиг 4,340 трлн донгов, что составляет 69,24% от плана в 2023 году и увеличился на 190% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Общее количество посетителей за 6 месяцев достигло более 6,3 млн., что составляет 65,76% от плана 2023 г. и на 151,77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а число иностранных посетителей составило 417.000 человек.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Дело Вывозный рейс: Были даны взятки в сумме 226 миллиардов донгов за лицензию на полеты

Дело «Вывозный рейс»: Были даны взятки в сумме 226 миллиардов донгов за лицензию на полеты

23 физических лица, представляющих предприятия, дали взятки на сумму более 226 миллиардов донгов, 4 посредника дали взятку на сумму более 74 миллиардов донгов и обманным путем присвоили сумму почти в 25 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top