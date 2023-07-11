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Еще два объекта признаны типичными туристическими направлениями дельты Меконга
Эко-туристический объект Хуинькха имеет общую площадь более 57.000 м2, расположен на улице Чу Ван Ан, деревня Лонгбинь, город Чавинь. Здесь посетители могут попробовать типичные продукты и услуги, пропитанные культурной самобытностью, такие как местные деликатесы, кофе и эко-рестораны вместимостью более 1000 человек, интегрированный кампус, и парк развлечений.
Таким образом, до настоящего времени провинция Чавинь имеет 4 типичных туристических объекта в дельте Меконга, в том числе: Исторический район храма президента Хо Ши Мина (община Лонгдык, город Чавинь); Туристический объект Кончим (община Хоаминь, уезд Чаутхань); пруд Ба Ом и место экотуризма Хуинькха.
Индустрия туризма в дельте Меконга претерпела положительные изменения и восстановилась после COVID-19. Общий доход от туризма Восточного кластера дельты Меконга за последние 6 месяцев достиг 4,340 трлн донгов, что составляет 69,24% от плана в 2023 году и увеличился на 190% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Общее количество посетителей за 6 месяцев достигло более 6,3 млн., что составляет 65,76% от плана 2023 г. и на 151,77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а число иностранных посетителей составило 417.000 человек.