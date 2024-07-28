НОВОСТИ
Еще два вьетнамских офицера присоединятся к миротворческим силам ООН
Министерство национальной обороны 26 июля вручило решения президента государства двум офицерам, которые войдут в состав Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА).
Генерал-майор Фам Мань Тханг, директор департамента миротворческих операций Вьетнама (VDPO) при министерстве, сказал, что для подготовки сил замены департамент отобрал высококвалифицированных офицеров и организовал различные учебные курсы в соответствии с требованиями ООН, а также направил офицеров на обучение за границу.
Два офицера, которые будут направлены в миссии ООН в этот раз, участвовали в двух крупных миротворческих учениях - программе оценки компетентности перспективных миротворцев (CEPPP) и вьетнамско-индийских двусторонних армейских учениях (VINBAX) 2023.
Он подтвердил, что подготовка к отправке этих двух офицеров в основном завершена. Сами офицеры выразили решимость выполнить поставленные перед ними задачи.
Выступая на мероприятии, заместитель министра национальной обороны старший генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен сказал, что участие в миротворческих миссиях ООН - это честь не только для каждого человека, но и для Вьетнамской народной армии (ВНА). Офицеры ВНА подтвердили свою силу, волю и потенциал в глазах международных коллег и друзей за последние 10 лет участия Вьетнама в этой особой гуманитарной деятельности, добавил он.
Генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен, который также является председателем руководящего комитета министерства обороны по участию в миротворческих операциях ООН, попросил двух офицеров строго следовать внешней политике партии, государства и армии, дисциплинам ВНА, правилам ООН и законам принимающих стран. Офицеров призвали быстро вникнуть в местную ситуацию и хорошо выполнять возложенные на них обязанности.
Он попросил VDPO координировать работу с соответствующими ведомствами по отбору и обучению подходящего персонала, чтобы подготовить резервные силы для будущих командировок.
На сегодняшний день Вьетнам направил более 800 офицеров в миротворческие миссии ООН в Абьее, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также в штаб-квартиру ООН. По словам руководителей миссий и агентств ООН, вьетнамские миротворцы продемонстрировали высокие результаты в выполнении поставленных задач с профессионализмом и дисциплиной, оставив хорошее впечатление у руководителей миссий, друзей и международных коллег своим конкретным, практическим и гуманным вкладом.