Еще больше иностранных лидеров поздравили Вьетнам с Днем независимости

Фейерверки озаряют небо Ханоя в честь празднования Национального дня. Фото: ВИA

Руководители Малайзии, Брунея-Даруссалама, Республики Индонезия, Республики Филиппины, Королевства Таиланд, Республики Сингапур, Демократической Республики Тимор-Лешти, Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Французской Республики, а также Генеральный секретарь АСЕАН направили поздравительные телеграммы, письма и послания руководству Партии, Государства и народу Вьетнама.



(1) Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим направил поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню, Король Малайзии Аль-Султан Ибрагим ибни аль-Мархум Султан Искандар направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу.



В письмах руководители Малайзии выразили радость в связи с тем, что в 2024 году отношения двух стран были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Это важная веха в истории двусторонних связей, открывшая широкие перспективы для углубленного сотрудничества как в традиционных областях, так и в новых сферах. Они высоко оценили координацию действий с Вьетнамом в поддержку Малайзии на посту председателя АСЕАН в 2025 году и выразили стремление тесно сотрудничать с руководством Вьетнама для достижения еще более содержательных результатов двусторонних отношений ради народов двух стран, а также ради мира, сотрудничества и развития в регионе.



(2) Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.



Султан подчеркнул, что Бруней всегда высоко оценивает отношения всеобъемлющего партнерства с Вьетнамом, положительно оценил выполнение Плана действий на период 2023–2027 годов, принесшего практические результаты, и выразил желание углублять отношения дружбы и сотрудничества в ходе предстоящего государственного визита во Вьетнам.



(3) Президент Республики Индонезия Прабово Субианто направил поздравительные письма Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.



Президент подчеркнул, что за более чем 70 лет две страны выстроили прочные отношения, которые были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Индонезия и Вьетнам будут не только продолжать тесное сотрудничество ради интересов двух стран, но и вносить важный вклад в мир, стабильность и процветание Юго-Восточной Азии.



(4) Президент Республики Филиппины Фердинанд Маркос-младший направил поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу, Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню, Председатель Сената Конгресса Филиппин Фрэнсис Эскудеро и Председатель Палаты представителей Конгресса Филиппин Мартин Ромуальдес направили поздравительные письма Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману.



Филиппинские руководители выразили восхищение духом единства и несгибаемости вьетнамского народа, который является источником вдохновения для многих стран, в том числе для Филиппин. Они высоко оценили путь международной интеграции и быстрого экономического развития Вьетнама, вновь подтвердили прочные связи между народами двух стран и выразили желание укреплять двусторонние отношения и расширять отношения стратегического партнерства.

(5) Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, исполняющий обязанности Премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.



Таиландские лидеры высоко оценили стойкость и дух единства вьетнамского народа в деле развития страны, выразили радость в связи с недавним повышением отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Они подтвердили стремление углублять двустороннее сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, образования и культуры ради интересов обеих стран и развития Сообщества АСЕАН.



(6) Премьер-министр Республики Сингапур, Генеральный секретарь Партии народного действия Сингапура Лоуренс Вонг направил поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню, Председатель Парламента Сингапура Си Киан Пенг направил поздравительное письмо Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману.



Сингапурские руководители высоко оценили отношения дружбы, политическое доверие и всестороннее сотрудничество между двумя странами. Они подчеркнули, что недавно установленные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства станут прочной основой для еще более динамичного и содержательного развития сотрудничества, особенно в таких современных областях, как продовольственная безопасность, возобновляемая энергетика, углеродные кредиты, цифровое взаимодействие и народные обмены. Они выразили желание, чтобы две стороны еще более активно расширяли контакты и обмен делегациями на всех уровнях и по всем каналам, тесно координировали действия как в двустороннем, так и в многостороннем формате ради мира, стабильности и общего процветания в регионе.



(7) Президент Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Рамуш-Орта направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу.



В письме он отметил историческое значение Августовской революции, вдохновившей народы мира на борьбу за свободу и независимость, высоко оценил отношения дружбы с Вьетнамом и выразил стремление расширять двустороннее сотрудничество в процессе подготовки Тимор-Лешти к вступлению в АСЕАН.



(8) Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу.



В письме южнокорейский лидер выразил уверенность, что на основе доверия и дружбы народов двух стран отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Южной Кореей и Вьетнамом продолжат успешно развиваться и подниматься на новый уровень.



(9) От имени Правительства США Государственный секретарь Марко Рубио направил поздравительное послание с искренними пожеланиями Правительству и народу Вьетнама. Он высоко оценил впечатляющее развитие Вьетнама, подтвердил, что Вьетнам является важным партнером в регионе и играет ведущую роль в решении глобальных проблем. В условиях, когда 2025 год также знаменует 30-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США, Государственный секретарь выразил гордость за достигнутые успехи в рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и вновь подтвердил приверженность укреплению связей ради мира, безопасности и процветания двух народов и регионов.



(10) Председатель правящей Либерально-демократической партии, Премьер-министр Японии Исиба Сигэру направил поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню, Император Японии Нарухито направил поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, Председатель Палаты представителей Парламента Японии Нукага Фукуширо и Председатель Палаты советников Парламента Японии Сэкигути Масакадзу направили поздравительные письма Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману.



Японские лидеры выразили глубокое уважение к вкладу руководителей Вьетнама в строительство и развитие страны, приветствовали реформы на пути к новой эпохе. Они отметили хорошие перспективы отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Японией и Вьетнамом, подчеркнули, что две страны являются незаменимыми партнерами, и выразили желание укреплять сотрудничество в сферах экономики, обороны, межпарламентских связей и гуманитарных обменов.



По этому случаю ЦК Коммунистической партии Японии также направил поздравительную телеграмму ЦК КПВ.



(11) Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро направила поздравительное письмо Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон направил поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню, Председатель Палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли направил поздравительное письмо Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману.



Руководители Новой Зеландии подчеркнули, что 2 сентября является символом впечатляющего пути развития Вьетнама на протяжении восьми десятилетий. Они отметили достижения страны в социально-экономическом развитии, вдохновляющие международное сообщество.



Они отметили, что 2025 год также имеет особое значение для двусторонних отношений между Новой Зеландией и Вьетнамом, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и повышение их уровня до всеобъемлющего стратегического партнерства. Новозеландские лидеры выразили уверенность, что отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами будут и далее развиваться на основе прочной дружбы, взаимного уважения и общего стремления двух стран к расширению двустороннего сотрудничества.



(12) Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин направила поздравительное письмо Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу.



В письме она подчеркнула, что эта дата символизирует восемь десятилетий строительства страны, социально-экономического развития, выдающегося новаторства и стойкости вьетнамского народа. Она отметила, что Австралия и Вьетнам являются устойчивыми партнерами, отношения которых строятся на основе стратегического доверия, обе стороны продолжают реализовывать общие видение и обязательства в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, в котором контакты и народные обмены занимают особо важное место. Генерал-губернатор выразила надежду вскоре посетить Вьетнам и воочию увидеть его достижения за последние годы.



По случаю праздника Коммунистическая партия Австралии также направила поздравительную телеграмму КПВ.

(13) Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, Премьер-министр Франции Франсуа Байру направил поздравительные письмо Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.



Французские руководители подчеркнули, что установление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в ходе визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама во Францию в октябре 2024 года придало новый импульс двусторонним отношениям. На основе доверия Франция и Вьетнам будут строить амбициозное партнерство, в том числе в рамках отношений между ЕС и АСЕАН. Они подтвердили приверженность уважению международного права, мирному урегулированию споров и многосторонности, вновь подтвердили обязательство и далее укреплять тесные отношения с Вьетнамом, а также прилагать усилия к созданию «независимого союза» между Европой и Азией, где ЕС и АСЕАН выступают в качестве центральных звеньев.



По этому случаю Национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель направил поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу.



(14) Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн направил поздравительное письмо Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.



В своем письме Генеральный секретарь АСЕАН высоко оценил важный вклад Вьетнама за 30 лет участия в Ассоциации, способствовавший укреплению солидарности, центральной роли АСЕАН, продвижению процесса построения Сообщества АСЕАН и региональной интеграции, включая практические инициативы по развитию субрегиона и сокращению разрыва в уровнях развития внутри АСЕАН. Он подчеркнул, что под руководством Премьер-министра Вьетнам всегда сохранял неизменную приверженность и играл ключевую роль в продвижении сотрудничества АСЕАН по всем трем основам Сообщества.



Генеральный секретарь также отметил роль Вьетнама в качестве председателя АСЕАН в 2020 году и значение Форума будущего АСЕАН для усилий по формированию стратегического курса Ассоциации. Он также подтвердил готовность и далее поддерживать Вьетнам и другие страны-члены в процессе реализации инициативы «АСЕАН 2045: Наше общее будущее».



