НОВОСТИ
ЕС смягчает правила импорта лапши быстрого приготовления из Вьетнама
С 27 июня ЕС не будет требовать сертификационных требований по пищевой безопасности, выданных компетентным вьетнамским органом для импорта лапши быстрого приготовления из Вьетнама.
7 июня ЕС опубликовал уведомление о внесении изменений в Регламент 2019/1973 о неотложных мерах контроля за экспортом продуктов питания в ЕС. Соответственно, ЕС официально вывел вьетнамскую лапшу быстрого приготовления из Приложения II (контроль сертификатами пищевой безопасности и контроль на КПП) в Приложение I с частотой проверок на границе 20%.
Также в этом Регламенте болгарский перец из Вьетнама по-прежнему находится в Приложении I с 50% частотой проверок на КПП. Бамия и драконий фрукт по-прежнему включены в Приложение II с частотой проверок 50% и 20% соответственно. Это означает, что сельскохозяйственные товары не изменились по сравнению с регулированием 6 месяцев назад.
Всего через 6 месяцев после того, как ЕС утвердил правила неотложного контроля над вьетнамской лапшой (вступившие в силу с 1 января 2022 г.), Торговое представительство Вьетнама в Бельгии и ЕС успешно убедило ЕС исключить лапшу и рисовые продукты из списка управления безопасностью пищевыми продуктами, а после 18 месяцев успешно убедили переместить лапшу быстрого приготовления из Приложения II (контролируется сертификатом и на пограничных воротах) в Приложение I (контролируется на пограничных воротах).
По словам советника по вопросам торговли Вьетнама в Бельгии и ЕС Чан Нгок Куана, тот факт, что ЕС по-прежнему поддерживает контроль на пограничных воротах с частотой 20%, требует от Вьетнама всегда поддерживать хороший контроль безопасности пищевых продуктов, включая лапшу быстрого приготовления. Если за последние 6 месяцев 2023 года вьетнамская лапша быстрого приготовления, экспортируемая в ЕС, будет нарушать правила безопасности пищевых продуктов, то следующая дорожная карта ЕС будет заключаться в усилении контроля до 50% на КПП, после чего она будет возвращена в Приложение II.