НОВОСТИ
ЕС рассматривается как потенциальное направление для вьетнамского риса
Министерство промышленности и торговли заявило, что хотя экспорт риса в ЕС не так велик по объему по сравнению с другими региональными рынками, он обеспечивает высокую добавленную стоимость, поскольку 27 членов ЕС потребляют в основном душистый и высококачественный рис из Вьетнама. Отечественные компании в полной мере используют квоту на рис, на который установлена импортная пошлина в размере 0%, чтобы увеличить поставки в страны блока.
В 2022 году экспорт риса в ЕС резко вырос до 94 510 тонн, превысив годовую квоту в 80 000 тонн, предоставленную Вьетнаму в рамках EVFTA. Цены на продукцию, продаваемую в ЕС, составили 688 долларов США за тонну, что на 41,4% выше общей экспортной цены в 486 долларов США за тонну вьетнамского риса, свидетельствуют статистические данные.
Это свидетельствует о том, что качество вьетнамского риса улучшилось и удовлетворяет строгим требованиям требовательных рынков, а также о том, что предприятия хорошо используют возможности EVFTA.
За первые четыре месяца 2023 года Вьетнам отправил за рубеж почти 2,9 млн тонн риса на сумму почти 1,53 млрд. долл. США, что на 40,7% больше по объему и на 51,6% по стоимости, чем годом ранее. Экспортные цены составили в среднем 527 долларов США за тонну, увеличившись на 7,8%. Примечательно, что экспорт на некоторые рынки ЕС резко вырос, например, в Нидерланды на 44%, Польшу на 68%, Испанию на 89% и Бельгию на 149%.
По мнению экспортов, при стабильном спросе, особенно на ароматный и высококачественный рис, ожидается, что ЕС останется весьма перспективным рынком для вьетнамских экспортеров.
В рамках EVFTA ЕС предоставил Вьетнаму ежегодную экспортную квоту в 80.000 тонн риса, включая 30.000 тонн шлифованного, 20.000 тонн нешлифованного и 30 000 тонн ароматного. В частности, будет полностью либерализован экспорт шлифованного риса, что позволит Вьетнаму ежегодно отправлять в этот блок около 100 000 тонн этого вида зерна. Между тем, импортные пошлины на продукты, изготовленные из риса, будут снижены до 0% через три-пять лет.