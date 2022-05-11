ЕС признал цифровые сертификаты COVID-19 Вьетнама, Индонезии и Сейшельских островов

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По сообщению корреспондента ВИА в Брюсселе, Европейская комиссия (ЕК) 10 мая своим решением подтвердил, что цифровой сертификат COVID-19, выданный Вьетнамом, Индонезией и Сейшельскими островами.

В результате эти три страны будут подключены к системе ЕС. Это означает, что обладатели сертификатов, выданных этими тремя странами, смогут использовать их на тех же условиях, что и обладатели цифрового сертификата ЕС COVID-19.

Это признание совершается на взаимном принципе.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, с присоединением Вьетнама, Индонезии и Сейшельских островов количество стран и территорий, подключенных к системе цифровых сертификатов ЕС, увеличилось до 67. Таким образом, этим летом сертификат ЕС облегчит передвижение европейцнв по ЕС и во многих других странах.

Решение ЕС вступит в силу с 11 мая 2022 года.



