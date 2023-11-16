ЕС признает развитие Вьетнама и его способность к зеленой трансформации

Постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Ман (третий справа) и председатель Комитета по международной торговле (INTA) Европейского парламента (ЕП) Бернд Ланге (третий слева) на групповом фото. Фото: ВИA