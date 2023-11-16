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ЕС признает развитие Вьетнама и его способность к зеленой трансформации
Выступая на встрече, заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман подтвердил, что Вьетнам уделяет приоритет развитию партнерства и всестороннего сотрудничества со странами Европейского Союза (ЕС). Он сообщил, что отношения между Вьетнамом и ЕС, в целом, и сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Европарламентом, в частности, позитивно развиваются. На сегодняшний день Вьетнам является важным партнером ЕС в АСЕАН и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Заместитель председателя Национального собрания высоко оценил поддержание сторонами эффективного канала межпарламентского диалога посредством обмена делегациями, а также механизмов сотрудничества для реализации Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕС (EVFTA).
По его словам, ЕС является одним из ведущих партнеров Вьетнама в области торговли, инвестиций и помощи в целях развития. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг 62,4 млрд долларов США, что на 14% больше, чем за тот же период в 2021 году. Реализация Соглашения EVFTA способствовала положительному росту торговли между Вьетнамом и ЕС. Вьетнам будет серьезно и полностью выполнять обязательства по данному Соглашению. Чан Тхань Ман выразил надежду, что страны ЕС в ближайшее время ратифицируют Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA) и снимут «желтую карточку» Европейской комиссии в отношении вьетнамских морепродуктов.
В свою очередь председатель Комитета по международной торговле (INTA) Европейского парламента Бернд Ланге высоко оценил развитие и потенциал Вьетнама в процессе перехода к «зеленой» экономике. Недавно ЕС организовал Форум «Глобальные ворота» (GGF), в рамках которого GGF спонсирует множество проектов, в том числе проекты для Вьетнама. Это свидетельствует о позитивном партнерстве между ЕС и Вьетнамом. Он сообщил, что зеленая трансформация является общей заботой сторон и существует много возможностей для развития в этой сфере. Председатель Комитета по международной торговле также высоко оценил обязательства и усилия Вьетнама по участию в реализации конвенции Международной организации труда (МОТ).