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Если не принять решительных мер по снятию «желтой карточки», она может стать «красной»

Без более решительных действий по отмене предупреждения о “желтой карточке” Вьетнам может столкнуться с “красной карточкой” от Европейской комиссии (ЕК), что означает, что ему будет запрещено экспортировать морепродукты в Европу, заявил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (стоит) выступает на седьмом заседании национального руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом в Ханое 1 июня. Фото: ВИА  

 Без более решительных действий по отмене предупреждения о “желтой карточке” Вьетнам может столкнуться с “красной карточкой” от Европейской комиссии (ЕК), что означает, что ему будет запрещено экспортировать морепродукты в Европу, заявил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг на встрече в Ханое 1 июня.

На седьмом заседании национального руководящего комитета по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен сообщил, что в борьбе с ННН-промыслом был зафиксирован прогресс после более чем пятилетнего (с 23 октября 2017 года) принятия мер против ННН-промысла и выполнения рекомендаций ЕК.

В ходе своей третьей инспекции в октябре прошлого года инспекционная группа ЕК продолжала признавать и высоко оценивать политическую решимость Вьетнама, особенно внимание и решительные указания со стороны постоянного члена Секретариата ЦК КПВ, правительства и премьер-министра.

Что касается предотвращения и урегулирования ситуации с вьетнамскими рыболовными судами, незаконно работающими в иностранных водах, правоохранительные органы страны патрулируют и изучают районы, прилегающие к другим странам, чтобы принять необходимые меры. К настоящему времени им удалось искоренить нарушение рыболовными судами вод тихоокеанских островных государств. Однако, по его словам, в некоторых районах, обнаруженных инспекционной группой ЕК, остается много недостатков, которые необходимо устранить.

В таких провинциях, как Фуйен и Тьенжанг, количество нарушений значительно сократилось, в то время как в других провинциях, включая Биньтхуан, Биньдинь, Кханьхоа, Бенче и Кьенжанг, нарушений нет, добавил он.

Предложив основные задачи, которые должны быть выполнены к октябрю, когда инспекционная группа ЕК вернется для проведения четвертой инспекции, официальные лица призвали соответствующие силы принять решительные меры по предотвращению незаконного промысла вьетнамскими судами в иностранных водах, содействовать отслеживанию происхождения морепродуктов, контролировать источники импортных морепродуктов, особенно тех, которые ввозятся в контейнерах, и активизировать работу по устранению нарушений.

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг приветствовал достижения соответствующих сил в борьбе с ННН-промыслом, но также предупредил о "красной карточке", которая может привести к запрету на экспорт морепродуктов в Европу, если не будут предприняты более решительные усилия по снятию "желтой карточки".

“Незаконный промысел не только сужает экспортные рынки, но и влияет на имидж страны”, - сказал он, отметив, что по-прежнему ощущается нехватка эффективных решений, а в некоторых населенных пунктах наблюдается слабое управление.

Подчеркнув решимость искоренить ННН-промысел в соответствии с рекомендациями ЕК, он потребовал от министерств, ведомств и местных властей максимально использовать предстоящую в октябре возможность снять "желтую карточку".

ВИА/ИЖВ

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