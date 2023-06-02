Если не принять решительных мер по снятию «желтой карточки», она может стать «красной»

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (стоит) выступает на седьмом заседании национального руководящего комитета по борьбе с ННН-промыслом в Ханое 1 июня. Фото: ВИА

Без более решительных действий по отмене предупреждения о “желтой карточке” Вьетнам может столкнуться с “красной карточкой” от Европейской комиссии (ЕК), что означает, что ему будет запрещено экспортировать морепродукты в Европу, заявил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг на встрече в Ханое 1 июня.