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Ежегодно около 40 тыс. вьетнамцев выезжают на учебу за рубеж
Между тем за последнее десятилетие увеличилось и число иностранных студентов во Вьетнаме, которое в настоящее время достигло примерно 22 тыс. человек, из которых около 4 тыс. приезжают во Вьетнам по подписанным соглашениям.
По его словам, за последние 10 лет Министерство образования и профессиональной подготовки провело активные переговоры и подписало 161 международный договор и соглашение, развивало отношения с более чем 100 странами и территориями, участвовало в ряде работ субрегиональных, региональных и межрегиональных механизмов, повышая тем самым уровень международного сотрудничества в области образования и подготовки кадров.
За этот период между вьетнамскими и зарубежными учебными заведениями было подписано более 3500 меморандумов о взаимопонимании и соглашений о сотрудничестве в области обучения, научных исследований, обмена студентами и преподавателями.
Вьетнам всегда является активным членом и проактивно участвует в деятельности международных и региональных организаций, связанных с образованием, таких как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Организация министров образования стран Юго-Восточной Азии (СЕАМЕО), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия-Европа» (АСЕМ).
По данным Министерства образования и профессиональной подготтовки, по состоянию на июнь 2023 года 44 вьетнамских вуза осуществляли 408 совместных программ обучения со 102 учебными заведениями 26 стран и территорий.
Статистика Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций показала, что по состоянию на июнь 2022 года в образовательном секторе Вьетнама было реализовано 605 иностранных инвестиционных проектов на сумму 4,5 млрд. долл. США из 33 стран и территорий.