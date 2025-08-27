Единство и инновации ведут Вьетнам в новую эру

Доктор Сандра Скальотти, почетный консул Вьетнама в итальянских Турине и Генуе. Фото: ВИA

Это зажжет пламя инноваций, а также пламя желания и действия, направленных на создание богатой, процветающей страны, которая будет стоять плечом к плечу с мировыми державами к 2045 году, заявил исследователь по Вьетнаму корреспондентам Вьетнамского информационного агентства в Риме по случаю 80-й годовщины Августовской революции во Вьетнаме (19 августа 1945-2025 гг.) и Национального дня Вьетнама (2 сентября).



Доктор Сандра Скальотти считает, что успех Августовской революции, войн сопротивления и усилий по государственному строительству во Вьетнаме можно объяснить многими факторами, но наиболее важными из них являются консенсус, солидарность и сплоченность, а также общая идентичность вьетнамского народа.



Их стремление к независимости, самостоятельности и самодостаточности вместе с руководством Коммунистической партии Вьетнама создали силу, которая привела к победе Августовской революции и заложила фундамент для последующего развития страны.



После 6-го съезда всевьетнамской партии в 1986 году Вьетнам добился постоянного прогресса в рамках дела "Доймой" (обновления), превратившись из слаборазвитой страны в страну со средним уровнем дохода. Она отметила, что за почти четыре десятилетия страна добилась значительных успехов в экономическом росте, социальном развитии и международной интеграции, последовательно повышая уровень жизни своего народа.



Реализация Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) также демонстрирует способность Вьетнама соответствовать сложным критериям. Вьетнам стал образцом в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, что отражает его усилия по преодолению вызовов и содействию справедливому, инклюзивному и устойчивому развитию.



Сандра Скальотти также подчеркнул усилия страны по реализации подхода к развитию, ориентированного на интересы людей, с акцентом как на материальное, так и на духовное благополучие своих граждан, в частности, путем сокращения бедности и улучшения доступа к образованию и здравоохранению.



Эксперт по вьетнамоведению отметил, что реформы и инновации, сосредоточенные вокруг "четырех ключевых столпов": продвижения науки, технологий и инноваций; активного участия в глубокой международной интеграции; энергичного развития частного сектора; и обновления процессов законотворчества и правоприменения, служат прочной основой для взлета Вьетнама.



Эти "четыре ключевых столпа" помогут создать прозрачную правовую базу, обеспечить соблюдение прав человека, продвигать науку, технологии и инновации, а также позиционировать частный сектор как центральную движущую силу экономики.

В период 2025-2030 годов Вьетнам должен добиться значительных успехов с помощью национальных инновационных программ и инициатив по цифровой трансформации; создать инновационную экосистему; поддерживать исследования, разработки и коммерциализацию технологий; а также развивать инфраструктуру данных и цифровые платформы для цифрового правительства, экономики и общества, предложила она



