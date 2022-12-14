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Европейский эксперт высоко оценивают отношения между ЕС и АСЕАН
Европейский союз (ЕС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут саммит, посвященный 45-летию установления отношений 14 декабря в Брюсселе (Бельгия).
В беседе с корреспондентом ВИА в Брюсселе г-н Пьер Греги, директор Центра развития, восстановления, интеграции и безопасности (DRIS) подчеркнул первые отношения между АСЕАН и ЕС началась в начале 1970-х годов. В 1980 году между этими двумя международными организациями было подписано соглашение о сотрудничестве. Отношения сотрудничества углубились после 16-й встречи министров ЕС-АСЕАН в 2007 г. Сотрудничество между ЕС и АСЕАН в настоящее время развивается во многих сферах, таких как торговля, экономика, политика и культура.
Преимущество сотрудничества между этими двумя региональными организациями, по словам Греги, заключается в укреплении глобальной политической стабильности, основанной на взаимном уважении.
Помимо преимуществ, отношения между ЕС и АСЕАН также сталкиваются с проблемой поддержания международного порядка, основанного на общих правилах и принципах многосторонности, принятых всеми сторонами. В контексте последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине продвижение многосторонности и принятие общепризнанных международных правил является важным вопросом для стабильности и мира во всем мире.
Оценивая роль Вьетнама в продвижении сотрудничества между АСЕАН и ЕС, г-н Пьер Греги сказал, что Вьетнаму необходимо воспользоваться своими хорошими отношениями с государствами-членами ЕС в настоящее время для развития сотрудничества между АСЕАН и ЕС. Вьетнам взял на себя роль председателя АСЕАН в 2020 году.