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НОВОСТИ

Европейский бизнес ожидает, что Вьетнам будет продвигать политику поддержания роста

Европейская торговая палата во Вьетнаме (EuroCham) 15 июля опубликовала отчет по индексу деловой уверенности (BCI) за второй квартал 2024 года, который показывает незначительное снижение с 52,8 в первом квартале до 51,3 во втором квартале, подчеркивая необходимость постоянной корректировки политики для сохранения динамики.

 

Председатель EuroCham Vietnam Доминик Майхле отметил, что экономический потенциал Вьетнама неоспорим, и европейское бизнес-сообщество по-прежнему уверено в его долгосрочном росте.

Хотя исследование указывает на области, требующие улучшения, EuroCham считает, что совместная работа по устранению административных и нормативных препятствий может создать более эффективную и привлекательную бизнес-среду, от которой выиграют как европейские, так и вьетнамские деловые круги, сказал он.

Опрошенные представители бизнеса выделили пять областей, на которых Вьетнаму следует сосредоточиться для увеличения ПИИ во Вьетнаме, включая оптимизацию административных и процедурных процессов и повышение ясности и точности законов для уменьшения произвольного толкования. Они также отметили, что Вьетнаму необходимо развивать основную инфраструктуру и упростить процедуры получения виз и разрешений на работу для иностранных специалистов.
Туе Квист Томасен, генеральный директор Decision Lab, отметил, что, хотя 68 % респондентов отметили нейтральные или позитивные текущие условия, наблюдается небольшой рост краткосрочной осторожности, которую необходимо устранить, чтобы сохранить положительную тенденцию, наблюдавшуюся в предыдущие кварталы. Однако значительный рост ВВП на 6,42 % в первой половине 2024 года и почти 70 %, выражающих долгосрочный оптимизм, свидетельствуют о прочной базовой уверенности, которая может материализоваться в будущих показателях, добавил он.

Между тем, исследование показало, что прогресс в области углеродной нейтральности является ключом к привлечению качественных европейских ПИИ, а также выявило растущую приверженность европейского бизнеса во Вьетнаме к устойчивому развитию, причем 7% уже достигли углеродной нейтральности.

С положительной стороны, недавнее подписание соглашения о прямых закупках электроэнергии (DPPA) вселяет надежду. Быстрое и успешное внедрение может решить некоторые из этих проблем, в частности, за счет улучшения доступа к экологически чистым источникам энергии и, возможно, создания более эффективных стимулов для устойчивого развития, говорится в отчете.

Ежеквартальный BCI, проводимый Decision Lab, служит важным инструментом для понимания восприятия вьетнамского рынка европейскими и связанными с Европой компаниями и инвесторами. Проводимый с 2011 года, BCI собирает отзывы от обширной сети EuroCham Vietnam, насчитывающей 1400 членов из различных отраслей. Этот опрос дает ценную информацию о текущем состоянии бизнеса во Вьетнаме и дает представление о будущих ожиданиях.

ВИА/ИЖВ

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