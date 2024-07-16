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Европейский бизнес ожидает, что Вьетнам будет продвигать политику поддержания роста
Председатель EuroCham Vietnam Доминик Майхле отметил, что экономический потенциал Вьетнама неоспорим, и европейское бизнес-сообщество по-прежнему уверено в его долгосрочном росте.
Хотя исследование указывает на области, требующие улучшения, EuroCham считает, что совместная работа по устранению административных и нормативных препятствий может создать более эффективную и привлекательную бизнес-среду, от которой выиграют как европейские, так и вьетнамские деловые круги, сказал он.
Опрошенные представители бизнеса выделили пять областей, на которых Вьетнаму следует сосредоточиться для увеличения ПИИ во Вьетнаме, включая оптимизацию административных и процедурных процессов и повышение ясности и точности законов для уменьшения произвольного толкования. Они также отметили, что Вьетнаму необходимо развивать основную инфраструктуру и упростить процедуры получения виз и разрешений на работу для иностранных специалистов.
Туе Квист Томасен, генеральный директор Decision Lab, отметил, что, хотя 68 % респондентов отметили нейтральные или позитивные текущие условия, наблюдается небольшой рост краткосрочной осторожности, которую необходимо устранить, чтобы сохранить положительную тенденцию, наблюдавшуюся в предыдущие кварталы. Однако значительный рост ВВП на 6,42 % в первой половине 2024 года и почти 70 %, выражающих долгосрочный оптимизм, свидетельствуют о прочной базовой уверенности, которая может материализоваться в будущих показателях, добавил он.
Между тем, исследование показало, что прогресс в области углеродной нейтральности является ключом к привлечению качественных европейских ПИИ, а также выявило растущую приверженность европейского бизнеса во Вьетнаме к устойчивому развитию, причем 7% уже достигли углеродной нейтральности.
С положительной стороны, недавнее подписание соглашения о прямых закупках электроэнергии (DPPA) вселяет надежду. Быстрое и успешное внедрение может решить некоторые из этих проблем, в частности, за счет улучшения доступа к экологически чистым источникам энергии и, возможно, создания более эффективных стимулов для устойчивого развития, говорится в отчете.
Ежеквартальный BCI, проводимый Decision Lab, служит важным инструментом для понимания восприятия вьетнамского рынка европейскими и связанными с Европой компаниями и инвесторами. Проводимый с 2011 года, BCI собирает отзывы от обширной сети EuroCham Vietnam, насчитывающей 1400 членов из различных отраслей. Этот опрос дает ценную информацию о текущем состоянии бизнеса во Вьетнаме и дает представление о будущих ожиданиях.