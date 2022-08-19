Европейские эксперты высоко оценили экономический рост Вьетнама

Экономика Вьетнама в последние годы добилась впечатляющего развития во всех областях, особенно в торговле. Об этом заявили эксперты Европейского института азиатских исследований (EIAS) на встрече, состоявшейся 18 августа в Посольстве Вьетнама в Брюсселе (Венгрия).

Выступая на встрече, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по внешним делам Нго Ле Ван заявил, что в ближайшее время промышленность станет движущей силой экономического роста, создаст многочисленные рабочие места и будет содействовать достижению целей индустриализации и модернизации, поставленных на период 2030-2045 гг. Г-н Нго Ле Ван также подчеркнул обязательства Вьетнама по защите окружающей среды, борьбе с изменением климата и устойчивому развитию, а также обязательства по достижению «нулевых выбросов» к 2050 году.

Со своей стороны, эксперты EIAS высоко оценили стабильную политическую обстановку во Вьетнаме, а также впечатляющий экономический рост страны в последние годы, особенно в постпандемический период.

Старший эксперт EIAS отметил, что ЕС является шестым крупным инвестором Вьетнама, а Вьетнам остается важным торгово-экономическим партнером ЕС. Вьетнам является потенциальным рынком сбыта сырья и материалов. Страна должна сосредоточиться на развитии технологий, включая технологий переработки сельскохозяйственной продукции, поскольку вьетнамская сельскохозяйственная продукция пользуется популярностью на требовательном рынке ЕС.

Исполнительный директор EIAS Аксел Гоетхалс подчеркнул важное положение Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нынешней геополитической обстановке, Вьетнам все больше утверждает свою ключевую роль в регионе и в АСЕАН. Это преимущество Вьетнама в установлении партнерства со странами, включая ЕС.

По словам г-на Аксела Гоетхалса, Вьетнам должен сосредоточивать на поддержку малых и средних предприятий (SME), поскольку они играют важную роль в экономическом росте и развитии торгово-экономических отношений с ЕС.

В будущем Вьетнам станет привлекательным направлением для международных инвесторов.