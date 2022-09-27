Европейские предприятия с оптимизмом смотрят на экономику Вьетнама

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По словам Миня, несмотря на глобальные перебои с поставками, вызванные пандемией, Вьетнам по-прежнему экспортировал в ЕС товаров на сумму более 35,1 млрд. долл. США в 2020 году и на более 40 млрд. долл. США в прошлом году.

Между тем, за два года эта страна Юго-Восточной Азии импортировала в блок товаров на 14,6 млрд. долл. США и 16,7 млрд. долл. США соответственно.

За первые 8 месяцев этого года экспортная выручка Вьетнама в ЕС оценивалась в 31,9 млрд. долл. США, что на 23,6% больше, в результате чего положительное сальдо торгового баланса достигло 21,6 млрд. долл. США, что на 46,4% больше.

Цифры отражают положительное влияние Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), отметил он.

Тем не менее по словам Миня, европейские предприятия во Вьетнаме заявили, что они больше выиграли от EVFTA, поскольку экспорт страны в ЕС в основном исходил от фирм с ПИИ.

Компании-члены EuroCham и даже те, кто еще не инвестировал во Вьетнам, выразили надежду на то, что Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) скоро будет одобрено и вступит в силу, открывая путь европейским фирмам для расширения инвестиций в страну Юго-Восточной Азии.

Минь также сослался на индекс делового климата (BCI), опубликованный EuroCham, который показывает, что уверенность европейских заинтересованных сторон в инвестиционной среде Вьетнама немного снизилась во втором квартале этого года до 68,8% из-за внешних факторов.

До 60% респондентов прогнозировали, что вьетнамская экономика стабилизируется или улучшится в третьем квартале 2022 года, 45% были значительно или умеренно удовлетворены усилиями Вьетнама по привлечению и удержанию прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а 76% ожидали увеличения ПИИ в стране до конца третьего квартала.

55% респондентов заявили, что Вьетнам улучшил свои возможности по привлечению и удержанию ПИИ с первого квартала.

Что касается связи между «зеленым» ростом и ПИИ, почти 90% респондентов заявили, что Вьетнаму следует активизировать развитие «зеленой» экономики, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций.

Минь добавил, что помимо вышеупомянутых преимуществ, улучшенные административные процедуры Вьетнама также помогли привлечь иностранных инвесторов, в том числе из ЕС.

Он также отметил, что многие предприятия ЕС по-прежнему обеспокоены специализированными инспекциями во Вьетнаме, которые по-прежнему дублируют друг друга.



