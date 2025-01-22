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Европейские инвестиционные потоки во Вьетнаме набирают обороты
Однако последние события указывают на положительную тенденцию. Во время встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем в Праге Клаус Целлмер, председатель правления Skoda Auto - крупнейшего производителя автомобилей в Чехии - сообщил, что Skoda и Thanh Cong Group (Вьетнам) работают над строительством автопроизводства и сборочного производства в провинции Куангнинь, первого завода Skoda в Юго-Восточной Азии, с общим объемом инвестиций в 500 миллионов долларов США. Ожидается, что строительство будет завершено в первом квартале 2025 года, а две модели будут представлены на рынке в том же году.
Вьетнам может стать центром производства и экспорта автомобилей Skoda в АСЕАН и на других рынках, сказал Клаус Зеллмер, назвав страну важными воротами для выхода его предприятий на рынок АСЕАН.
Павел Тыкач, владелец компании Sev.en Global Investments, также сообщил главе правительства Вьетнама, что завершает сделку по приобретению 70% акций тепловой электростанции Mong Duong 2. В электростанцию было вложено 2 миллиарда долларов США, и она работает уже десять лет.
Другие корпорации, такие как PPF Group, представленная во Вьетнаме брендом Home Credit, и Adamed Pharma, выразили заинтересованность в расширении своего бизнеса во Вьетнаме.
Европейские бизнесмены все более оптимистично оценивают экономические перспективы Вьетнама, чьи позиции как важнейшего звена в Юго-Восточной Азии продолжают укрепляться, несмотря на неспокойную обстановку в мире, говорится в отчете «Индекс делового доверия (BCI) за 4 квартал 2024 года», опубликованном Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham Vietnam) в начале этого месяца.
Показатель BCI вырос с 46,3 в 4 квартале 2023 года до 61,8 в 4 квартале 2024 года, что свидетельствует о позитивном настрое в отношении текущих и будущих перспектив и демонстрирует исключительную устойчивость Вьетнама в условиях продолжающихся операционных трудностей и глобальной экономической неопределенности.
В отчете говорится, что высокие показатели страны объясняются продолжающейся траекторией роста, улучшением инфраструктуры и превращением в региональный центр торговли и инвестиций.
На протяжении большей части последних двух лет показатель BCI колебался вокруг нейтральной средней отметки 50, иногда опускаясь ниже нее. Однако отчет за IV квартал 2024 года знаменует собой поворотный момент: показатель достиг самого высокого уровня с начала 2022 года.
Согласно отчету, 75% респондентов отметили, что рекомендовали бы Вьетнам в качестве места для инвестиций. Эти данные подчеркивают растущее признание стратегической важности Вьетнама как инвестиционного центра в Юго-Восточной Азии. Благодаря высоким темпам роста и развивающейся инфраструктуре Вьетнам позиционирует себя как привлекательное направление для европейских компаний, желающих расширить свое присутствие в регионе.
Бруо Ясперт, председатель EuroCham Vietnam, сказал, что явный рост настроений отражает более широкое признание продолжающихся политических и экономических преобразований, которые страна пережила за последние годы. Несмотря на глобальные проблемы, положительный инвестиционный климат Вьетнама создает новые возможности для европейских компаний, особенно в таких ключевых секторах, как технологии, производство, туризм и возобновляемые источники энергии.
Однако эксперты EuroCham Vietnam отметили, что операционные проблемы по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у европейского бизнеса в стране: в тройку главных препятствий входят административная нагрузка, неясные правила и трудности с получением лицензий и разрешений.
Устранение этих препятствий будет иметь решающее значение для поддержания инвестиционного импульса.
Ожидается, что предстоящая ратификация Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) будет способствовать дальнейшему притоку инвестиций.
В рамках поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня Вьетнам и Чехия повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства, а президент Чехии Петр Павел пообещал призвать другие европейские страны ускорить ратификацию EVIPA. Ожидается, что этот шаг укрепит инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и Европой.