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Дуриан Вьетнама набирает популярность в Китае
Ранее считавшийся «фруктом с трудным запахом и сложным вкусом», дуриан теперь стал широко востребованным в этой густонаселенной стране. Его можно встретить повсюду – от супермаркетов и оптовых рынков до магазинов с пузырьковым чаем, пекарен и престижных ресторанов — в самых разных вариантах: свежем, замороженном и консервированном.
Фу Мэн, житель Пекина:
«Мне очень нравится есть дуриан. Он приносит радость. Однако в этом году цена немного высоковата, а мякоть слегка влажная — не такая сухая, как я люблю. Надеюсь, со временем качество улучшится».
На данный момент экспорт вьетнамского дуриана в Китай ограничен из-за разницы в сезонах сбора урожая по сравнению с Таиландом. Тем не менее, вьетнамский дуриан уже занял свое место на этом крупном рынке и завоевывает популярность среди китайских потребителей.
Тан Дунцин, владелец магазина дуриана, оптовый рынок Синьфади, Пекин:
«Вьетнамский дуриан пользуется растущим спросом в Китае и среди китайских потребителей. Мы надеемся, что вьетнамский дуриан продолжит развиваться, и его будет продаваться больше в Китае».
Это золотая возможность для вьетнамского дуриана укрепить свой бренд на этом перспективном международном рынке. Власти Вьетнама призываются усилить контроль качества на местах, чтобы поддержать экспорт дуриана в период его пикового сезона.