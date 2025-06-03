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Дуриан Вьетнама набирает популярность в Китае

В последнее время спрос на дуриан в Пекине резко вырос с началом сезона сбора урожая в странах Юго-Восточной Азии. Хотя в этом сезоне объемы экспорта вьетнамского дуриана в Китай остаются ограниченными, этот фрукт производит сильное впечатление на крупном китайском рынке. На оптовых рынках и в супермаркетах Пекина продажи дуриана в мае увеличились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плоды дуриана красиво оформлены и снабжены четкой инструкцией по разрезанию и готовому к употреблению содержимому, что создает дополнительное удобство для потребителей.

Ранее считавшийся «фруктом с трудным запахом и сложным вкусом», дуриан теперь стал широко востребованным в этой густонаселенной стране. Его можно встретить повсюду – от супермаркетов и оптовых рынков до магазинов с пузырьковым чаем, пекарен и престижных ресторанов — в самых разных вариантах: свежем, замороженном и консервированном.

Фу Мэн, житель Пекина:

«Мне очень нравится есть дуриан. Он приносит радость. Однако в этом году цена немного высоковата, а мякоть слегка влажная — не такая сухая, как я люблю. Надеюсь, со временем качество улучшится».

На данный момент экспорт вьетнамского дуриана в Китай ограничен из-за разницы в сезонах сбора урожая по сравнению с Таиландом. Тем не менее, вьетнамский дуриан уже занял свое место на этом крупном рынке и завоевывает популярность среди китайских потребителей.

Тан Дунцин, владелец магазина дуриана, оптовый рынок Синьфади, Пекин:

«Вьетнамский дуриан пользуется растущим спросом в Китае и среди китайских потребителей. Мы надеемся, что вьетнамский дуриан продолжит развиваться, и его будет продаваться больше в Китае».

Это золотая возможность для вьетнамского дуриана укрепить свой бренд на этом перспективном международном рынке. Власти Вьетнама призываются усилить контроль качества на местах, чтобы поддержать экспорт дуриана в период его пикового сезона.

ВИА/ИЖВ

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