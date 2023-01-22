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Думая о семейных традициях в весенние дни
Лунный Новый год - это не только национальный, но также и семейный праздник. Значение воссоединения семьи прямо выражается в ритуальном подношении предкам в новогоднюю ночь и в первый день Нового года, когда все члены семьи собираются вместе.
На протяжении поколений вьетнамцы придавали большое значение семейным традициям, рассматривая семью как дом и колыбель, в которых люди воспитываются с детства и до зрелого возраста.
Вьетнамцы создали такую семейную традицию, как уважение детей к своим бабушкам, дедушкам и родителям, а также их почитание. Это создает атмосферу, в которой верная супруга, братья и сестры объединяются в гармонии, уважении друг к другу, демонстрируя привязанность, любовь... Такова квинтэссенция традиционной культуры вьетнамского народа. Сегодня в современной жизни вьетнамская семья претерпевает изменения, но семейные традиции по-прежнему являются основой развития вьетнамской семьи.
Лунный Новый год - важный праздник во вьетнамской культуре. В любое время, культурные ценности Тэт всегда сохраняются и продвигаются через традиционные обычая, такие как посещение могил предков, приготавление пирогов баньчынг, уборка дома, чтобы поприветствовать Тэт; подношение предкам в новогоднюю ночь... Лунный Новый год - это национальный и семейный праздник.
Празднование традиционного Нового года стало особым праздником в семьях и в роду. Подготовка к Тэт тесно связана с образами семьи, которая собирается вокруг кастрюли во время готовки «баньчынг»; цветочных новогодних рынков Тэт, переполненных покупателями; детей, которые одевают новую и красивую одежду на Тэт; мастеров каллиграфии, готовящих чернила, чтобы писать каллиграфические надписи; встречи и воссоединения семьи, когда все родственники собираются вместе на Новый год... Это те моменты, которые лежат в основе традиционных ценностей в культуре вьетнамского народа, сближая людей и углубляя семейные чувства.
Тэт - это день воссоединения семьи, а также день, когда люди возвращаются к своим семьям. С древних времен, вьетнамцы поклонялись своим бабушкам и дедушкам, предкам. Независимо от того, насколько бедна или богата каждая семья, они стараются купить несколько подносов, чтобы поклониться своим бабушкам и дедушкам, предкам, а также пригласить их отпраздновать Тэт со своими детьми и внуками. Эта акция оказала глубокое влияние на сознание вьетнамских детей, напомнив каждому о заслугах их родивших и воспитавших родителей, развивая уважение и почтительность в каждом ребенке.
С давних времен семейный ужин для вьетнамцев был моментом воссоединения, а дом - местом, где нужно было проявлять уважение, любовь и заботу о каждом члене семьи. Дети проявляют уважение к своим бабушкам, дедушкам и родителям через каждый жест во время ужина. Ужин воссоединении семьи на Тэт становится все более и более особенным, потому что он не только обеспечивает качественную еду, но и обучает детей здоровому образу жизни.
Новогодняя трапеза считается душой сплоченности и любви, которые питают душу человека, создавая тесную связь между поколениями в семье. Это также и время, когда слово «воссоединение» имеет наибольший смысл. Семейная трапеза в дни Нового года становится воспоминанием, которое каждый человек всегда носит с собой, становится «багажом» в работе и учебе.
Новый год добавляет новый возраст, но это также возможность для детей и внуков пожелать долголетия своим бабушкам, дедушкам и родителям до четного возраста. В зависимости от местных обычаев, эта церемония может начинаться с 60 лет. Это красивый национальный обычай, который показывает заботу и уважение детей и общества к пожилым людям. Когда в доме присутствуют пожилые люди с детьми и внуками, это большое счастье. На протяжении поколений «возвращение домой, чтобы отпраздновать Тэт» - это не просто «концепция» ухода или возвращения, а паломничество к месту рождения, визит на малую родину, который осуществляется только раз в году.
Это также ценность нравственного и культурного воспитания, а также вопрос выживания и устойчивости нации. Сохранение красивых семейных традиций способствует популяризации национальной культурной самобытности в современной жизни, заставляя людей все больше и больше любить свою малую родину.