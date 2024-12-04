Древний город Хойан - отпечаток наследия и путь к его сохранению

Наследие человечества, гордость Вьетнама



Сформировавшийся в XVI веке, Хойан был одним из самых оживленных международных торговых портов в регионе. Начиная с XVI века, торговцы из Китая, Японии, Нидерландов, Индии и Испании приезжали сюда для торговли товарами. Таким образом, архитектурные сооружения и культурные ценности древнего города Хойан объединили в себе многие культуры Востока и Запада. Этот уникальный отпечаток прошлого можно увидеть на каждой черепичной крыше, выполненной в стиле Инь-Ян, на каждой маленькой улице или в китайских актовых залах с изысканной архитектурой.



По словам Фам Фу Нгока, директора Центра управления сохранения культурного наследия Хойана (Куангнам), в городе Хойан насчитывается более 1400 инвентаризированых и классифицированных памятников, в том числе 27 национальных, 49 провинциальных и более 1330 памятников, находящихся в охраняемом списке города. Только в Старом квартале насчитывается 1130 памятников, в том числе 9 отдельных памятников национального уровня и 8 памятников провинциального уровня.



Памятники архитектуры и искусства относятся к гражданским сооружениям (дома, мосты, колодцы, рынки), религиозным сооружениям (общественные дома, пагоды, мавзолеи, святыни, актовые залы, родовые алтари) и специальным сооружениям (могилы). Каждый тип сооружений уникален, однако их объединяет гармоничное сочетание пространства, композиций и умелая интеграция вьетнамских, китайских, японских и западных архитектурных стилей. Именно это разнообразие усиливает культурное богатство и уникальность древнего города Хойан.



В отличие от стремительной урбанизации многих других городов, Хойан производит глубокое впечатление на посетителей своими домами с кленовыми крышами, старинными желтыми стенами и мерцающими разноцветными фонарями. Войдя в этот прекрасный старинный город, мы можем ощутить глубину разнообразия, художественности и древности, воплощённых в рядах тесно стоящих домов. Каждый из них отражает уникальные архитектурные особенности различных культур, гармонично переплетающихся в едином пространстве.



Хойан - это не только живой музей, в котором хранятся древние архитектурные ценности, но и культурное пространство, полное жизни. Обычаи, верования и народное искусство украшают уникальную культурную красоту древнего города.

Прогуливаясь по Хойану, вы легко встретите уличных торговцев, предлагающих каолау, лапшу куанг и куриный рис — фирменные блюда, пропитанные душой сельской местности Куанга. Кроме того, ремесленные лавки, торгующие изделиями из традиционных деревень, такими как столярные изделия Кимбонг, овощи Чакуэ или керамика Тханьха, наполняют город атмосферой некогда оживлённого торгового порта. Эти детали оживляют древний и по-прежнему энергичный Хойан, сохранивший свою уникальную идентичность.



С наступлением ночи Хойан преображается, озаряя пространство волшебной красотой тысяч мерцающих фонарей. Особенно впечатляет Фестиваль фонарей, проводимый в 14-й день каждого лунного месяца, когда город превращается в яркую, красочную картину, наполненную теплом и магией света. Посетив Хойан, обязательно стоит принять участие в традиции развешивания цветочных гирлянд на реке Хоай. Маленькие лодочки скользят по водной глади в мягком свете фонарей, унося надежды и искренние пожелания в поток реки. Для местных жителей выпуск фонарей - это не только красивый ритуал, но и способ развеять печаль и обрести чувство покоя и счастья.

Обладающий уникальными ценностями древний город Хойан был причислен Министерством культуры к национальным историко-культурным памятникам в 1985 году, премьер-министр решил причислить его к памятникам особого национального значения в 2009 году, а в 1999 году он был признан ЮНЕСКО всемирным культурным наследием.



На протяжении многих лет Хойан неизменно завоевывал сердца местных и зарубежных туристов. Число посетителей, особенно иностранных, в Хойан с годами значительно растет, что свидетельствует о непреодолимой привлекательности этого исторического наследия. В 2019 году (до эпидемии covid-19) Хойан посетили 5,35 миллиона туристов. После трёх лет, когда город переживал последствия пандемии, количество посетителей постепенно восстанавливалось и в 2023 году достигло 4 миллионов.



Хойан также неизменно завоевывает престижные звания, такие как «Ведущий культурный город Азии» по версии World Travel Awards и звание «Величайший туристический город мира» по версии Travel + Leisure. На церемонии вручения премии World’s Best Awards 2024 Хойан занял 4-е место среди 25 самых любимых городов мира и 3-е место среди 25 самых любимых городов Азии.



Усилия по сохранению и продвижению ценностей культурного наследия



С момента признания древнего города Хойан объектом Всемирного наследия было реализовано множество крупных программ по его сохранению. В настоящее время управление всемирным культурным наследием Хойана осуществляется децентрализованно, с участием центральных министерств, ведомств, провинции Куангнам и города Хойан.

Работе реставрации памятников всегда уделяется главный приоритет в стратегии сохранения памятников. Согласно статистическим данным, с 2008 года было отреставрировано более 400 памятников, на что было потрачено более 150 миллиардов донгов, включая средства из государственного бюджета и вклад общественности. Проект «Срочная реконструкция памятников, находящихся под угрозой обрушения» спас сотни старых домов, помогая сохранить облик улицы Хойан для многих поколений.



Важные памятники, такие как пагода Кау, древний дом Танки и китайские актовые залы, были тщательно отреставрированы и находятся под управлением и охраной в соответствии с долгосрочными планами, направленными на обеспечение их целостности и исторической ценности. Местные власти также внедрили цифровые технологии для создания управленческих досье и оцифровки памятников, что способствует повышению эффективности мониторинга и сохранения.



Внимание уделяется не только материальным памятникам, но и сохранению нематериальных культурных ценностей. Традиционные фестивали, такие как фестиваль фонарей, песенное искусство «байчой», проводятся регулярно и становятся отличительной чертой этого района. Обычаи и народное искусство сохраняются местными жителями из поколения в поколение, придавая наследию жизненную силу. Традиционные ремесленные деревни, такие как столярная деревня Кимбонг, гончарная деревня Тханьха и овощная деревня Чакуэ, не только восстанавливаются, но и становятся культурными туристическими направлениями, создавая средства к существованию для местных жителей.



Сообщество играет центральную роль в сохранении Хойана. Именно местные жители сделали это наследие неотъемлемой частью повседневной жизни, начиная с архитектуры старых домов до развития зеленого туризма. Такие программы, как «Ночь в древнем городе», «Пешеходная улица» и «Ночной рынок», стали изюминкой как для привлечения посетителей, так и для популяризации культуры.



Хойан стремится к модели развития устойчивого туризма. Город реализовал такие инициативы, как использование электромобилей в старом квартале, сокращение количества пластиковых отходов и поощрение посетителей к участию в мероприятиях по охране окружающей среды. Правительство Вьетнама и международные организации также реализовали множество проектов поддержки, таких как создание фондов сохранения, организация научных конференций и программ обучения для повышения осведомленности.



Тем не менее, Хойан по-прежнему сталкивается с давлением, связанным с населением, его плотностью и составом, а также стремительным ростом числа туристов, который трудно контролировать, особенно в Старом квартале. Обратное воздействие темпов урбанизации и развития сферы туристических услуг серьезно влияет на целостность и достоверность культурного наследия…

В этом контексте в марте 2024 года народный комитет провинции Куангнам разработал и представил правительству для обнародования «проект по сохранению и продвижению ценностей Всемирного культурного наследия древнего города Хойан до 2030 года, с видением на 2035 год».



Проект подчеркивает принцип сохранения достоверности и целостности наследия, гармонично сочетая сохранение и развитие. Цель состоит в том, чтобы превратить Хойан в эколого-культурный и туристический город, сохранив его самобытность и эффективно используя его экономический потенциал, связанный с наследием.



В частности, план направлен на защиту не только древнего города, но и традиционных ремесленных деревень, расположенных на побережье реки Тхубон, а также Всемирного биосферного заповедника «Ку Лао Чам». Эти природные и культурные элементы рассматриваются как буферная защита, помогающая Хойану устойчиво развиваться.



Конкретная цель к 2030 году - завершить 100% реконструкцию пришедших в упадок памятников, составить полный научный отчет обо всем материальном и нематериальном культурном наследии. К 2035 году Хойан расширит зону охраны культурного наследия, обеспечив целостность и мировую известность древнего города.



Город также ставит перед собой цель стать ведущим центром экокультурного туризма в регионе, интегрируя цифровые технологии в управление туризмом. В частности, Хойан продолжит развивать международное сотрудничество в области исследований и сохранения культурного наследия, расширяя возможности продвижения изображений среди международных друзей.



В связи с 25-й годовщиной признания древнего города Хойан всемирным наследием (4 декабря 1999 – 4 декабря 2024 гг.) Народный комитет Хойана (Куангнам) опубликовал планы по организации многочисленных мероприятий, посвященных празднованию с 23 ноября по 4 декабря 2024 года. Среди них — семинар «Предприниматель Данг Хи Чы с Хойаном», семинар «Отпечатки на пути сохранения и продвижения ценностей культурного наследия древнего города Хойан»; фотовыставка «Всемирное культурное наследие древнего города Хойан — 25 лет сохранения и продвижения», конкурс «Мы с наследием».



Памятные мероприятия, направленные на всестороннюю оценку результатов управления, сохранения и продвижения ценностей Всемирного культурного наследия; признание усилий политической системы и народа по сохранению наследия и поддержки местных и международных друзей, чествование и поощрение организаций, отдельных лиц и слоев населения за совместное сохранение культурного наследия, содействие пропаганде, представлению и популяризации ценностей культурного наследия.



25 лет – это долгий путь, требующий множества усилий по сохранению и продвижению ценностей культурного наследия. Благодаря совместным усилиям сообщества, местных властей и международных друзей, Хойан является не только предметом гордости вьетнамского народа, но и одним из культурных символов человечества. Неподвластная времени красота, гармоничное сочетание архитектуры и культуры, а также неустанные усилия по сохранению и продвижению ценностей культурного наследия способствуют развитию Хойана. Независимо от того, приезжаете ли вы сюда впервые или возвращаетесь в который раз, Хойан всегда дарит незабываемые эмоции. Это место, где каждый человек может обрести покой, ностальгию и прекрасные ценности национальной культуры.