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До Тхи Тху Тхао переизбрана председателем Центрального комитета Общества Красного Креста Вьетнама XII созыва
В соответствии с принятыми решениями, в состав Центрального комитета Общества XII созыва вошли 85 членов, а в состав Постоянного бюро – 20 членов.
Центральный комитет Общества Красного Креста Вьетнама XII созыва объединяет представителей руководства Центрального комитета Общества, министерств, ведомств, центральных массовых организаций, отделений Общества Красного Креста провинций, городов и низовых организаций, общественно-политических организаций, общественных объединений, которым Партия и Государство поручили выполнение определённых задач, религиозных организаций, а также представителей многочисленных предприятий и предпринимателей, активно участвующих в гуманитарной деятельности.
По итогам первого заседания Центрального комитета Общества XII созыва До Тхи Тху Тхао, секретарь Партийного комитета Центрального комитета Общества Красного Креста Вьетнама, была вновь избрана председателем Центрального комитета Общества Красного Креста Вьетнама XII созыва на срок полномочий 2026–2031 годов.
Съезд также избрал Нгуен Ши Чыонга заместителем председателя, работающим на постоянной основе, а Ле Ны Тхюи Зыонг – заместителем председателя Общества