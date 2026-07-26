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До Тхань Бинь назначен Секретарем партийного комитета города Кантхо
Согласно решению, Политбюро освободило До Тхань Биня, члена Центрального комитета Партии, от должностей заместителя начальника Организационного отдела ЦК КПВ, члена Постоянного бюро партийного комитета Правительства и других сопутствующих постов. Он был назначен в состав Постоянного бюро Партийного комитета города Кантхо.
Выступая на мероприятии, начальник Организационного отдела ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок отметил, что До Тхань Бинь занимал целый ряд руководящих должностей как на центральном, так и на местном уровнях. Ранее он уже работал Секретарем партийного комитета города Кантхо, после чего был назначен Министром внутренних дел, а затем - заместителем начальника Организационного отдела ЦК КПВ.
Нгуен Зуй Нгок охарактеризовал До Тхань Биня как способного и опытного руководителя с богатым практическим багажом в сфере партийного строительства и государственного управления, высоко оценив его новаторский подход, умение сплотить коллектив и стабильно высокие результаты работы на каждом занимаемом посту.
До Тхань Бинь обязуется тесно взаимодействовать с партийным комитетом и Постоянным бюро партийного комитета города Кантхо, чтобы опираться на ранее достигнутые успехи, параллельно укрепляя единство, демократию и дисциплину. Он выразил решимость претворить политику ЦК КПВ в реальные результаты, превратить местный потенциал в конкурентные преимущества и придать импульс быстрому и устойчивому развитию Кантхо как экономического локомотива дельты реки Меконг.
Он также обязался неукоснительно соблюдать принцип демократического централизма, прислушиваться к мнению руководящих кадров, членов Партии, населения и бизнес-сообщества, а также действовать более решительно и с опорой на низовой уровень, руководствуясь принципом «меньше слов - больше дела, доводить каждую задачу до конца»