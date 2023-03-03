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Доход от туристов за два месяца достигает более 3,6 млрд. долл. США
Число иностранных туристов, посетивших Вьетнам в феврале, достигло почти 933.000, большинство из них были из Республики Корея, США, Тайваня (Китай), Китая, Камбоджи, Таиланда, Японии, Малайзии и Австралии.
Число внутренних туристов в течение месяца оценивалось в 7 млн., около 4,6 млн. из них остановились хотя бы на одну ночь.
По подсчетам за два месяца, Вьетнам обслужил 1,8 млн. иностранных туристов и 20 млн. внутренних посетителей.
Поскольку Китай возобновил выездные туры с 8 января 2023 года, VNAT запустила ряд мероприятий, чтобы приветствовать китайских отдыхающих во Вьетнаме.
В кулуарах Туристического форума АСЕАН 2023 в Индонезии лидеры VNAT провели рабочую встречу с делегацией Министерства культуры и туризма Китая, в ходе которой они предложили Китаю рассмотреть возможность добавления Вьетнама в список пилотных направлений для групповых поездок китайских туристов.
До пандемии COVID-19 Китай был крупнейшим источником туристов во Вьетнам, зафиксировав более 5,8 млн. прибытий в 2019 году. Этот показатель имел тенденцию к росту - с 23% в 2015 году до 32% в 2019 году.
В настоящее время VNAT активно сотрудничает с Фондом поддержки развития туризма Вьетнама и посольством Вьетнама в Германии, чтобы наилучшим образом подготовиться к своему участию в ITB Berlin 2023 – ведущей мировой туристической выставке, которая пройдет 7-9 марта 2023 года.
Стенд Вьетнама на мероприятии будет занимать площадь в 450 кв. м, помимо мероприятий по продвижению сопутствующего туризма.