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НОВОСТИ

Доход от туристов за два месяца достигает более 3,6 млрд. долл. США

Общий доход от внутренних и иностранных туристов за первые два месяца 2023 года достиг 85,6 трлн. донгов (более 3,6 млрд. долл. США), сообщило 2 марта Национальная администрация туризма Вьетнама (VNAT). Общий доход от внутренних и иностранных туристов за первые два месяца 2023 года достиг 85,6 трлн. донгов (более 3,6 млрд. долл. США), сообщило 2 марта Национальная администрация туризма Вьетнама (VNAT).

Число иностранных туристов, посетивших Вьетнам в феврале, достигло почти 933.000, большинство из них были из Республики Корея, США, Тайваня (Китай), Китая, Камбоджи, Таиланда, Японии, Малайзии и Австралии.

Число внутренних туристов в течение месяца оценивалось в 7 млн., около 4,6 млн. из них остановились хотя бы на одну ночь.

По подсчетам за два месяца, Вьетнам обслужил 1,8 млн. иностранных туристов и 20 млн. внутренних посетителей.

Поскольку Китай возобновил выездные туры с 8 января 2023 года, VNAT запустила ряд мероприятий, чтобы приветствовать китайских отдыхающих во Вьетнаме.

В кулуарах Туристического форума АСЕАН 2023 в Индонезии лидеры VNAT провели рабочую встречу с делегацией Министерства культуры и туризма Китая, в ходе которой они предложили Китаю рассмотреть возможность добавления Вьетнама в список пилотных направлений для групповых поездок китайских туристов.

До пандемии COVID-19 Китай был крупнейшим источником туристов во Вьетнам, зафиксировав более 5,8 млн. прибытий в 2019 году. Этот показатель имел тенденцию к росту - с 23% в 2015 году до 32% в 2019 году.

В настоящее время VNAT активно сотрудничает с Фондом поддержки развития туризма Вьетнама и посольством Вьетнама в Германии, чтобы наилучшим образом подготовиться к своему участию в ITB Berlin 2023 – ведущей мировой туристической выставке, которая пройдет 7-9 марта 2023 года.

Стенд Вьетнама на мероприятии будет занимать площадь в 450 кв. м, помимо мероприятий по продвижению сопутствующего туризма.

ВИА/ИЖВ

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