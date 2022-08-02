Доходы от туризма резко выросли за 7 месяцев

Древний город Хойан всегда был привлекательным туристическим направлением для местных и иностранных гостей. Фото: VNP

По данным Главного статистического управления (GSO), доходы от туризма достигли 11,9 трлн. донгов (509,85 млн. долл. США) за первые 7 месяцев этого года, что в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом из-за активного восстановления туристической деятельности.

В некоторых населенных пунктах в июле был зафиксирован значительный рост доходов от туризма, в том числе в провинции Кханьхоа с ростом на 858,4%, в городе Кантхо на 328,3%, в городе Дананг на 284,8%, в Ханое на 216,8% и в Хошимине на 111,4%.

Доход от услуг размещения и питания за первые 7 месяцев этого года оценивается в 324,9 трлн. донгов, что на 37,5% больше, чем в прошлом году.

Число иностранных посетителей Вьетнама в июле достигло 352.600 человек, увеличившись на 49% по сравнению с предыдущим месяцем и в 47,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июль Вьетнам принял 954.600 иностранных гостей, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, число за 7 месяцев по-прежнему не соответствует допандемическому показателю, что составляет падение на 90,3% по сравнению с 2019 годом. На долю посетителей, прибывших воздушным транспортом, приходилось 87,1% от общего числа, что в 13,5 раз выше, чем за тот же период прошлого года.

По словам заместителя генерального директора Национальной администрации туризма Вьетнама Фам Ван Тхуй, страна поставила цель обслужить около 65 млн. посетителей, в том числе 60 млн. внутренних туристов и 5 млн. иностранных. На сегодняшний день Вьетнам обслужил около 71,8 млн. внутренних посетителей, что превышает установленную цель, в то время как количество иностранных посетителей не достигло 1 млн. человек.

По его словам, поскольку пик сезона для иностранных туристов во Вьетнаме приходится на период с сентября этого года по апрель следующего года, цель может быть достигнута или нет в зависимости от многих факторов, включая проблему пандемии.

Далее Тхуй сказал, что индустрия туризма будет продолжать координировать свои действия с соответствующими партнерами в других странах для проведения программ продвижения для достижения желаемой цели.



