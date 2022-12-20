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Доходы государственного бюджета превышают почти 20% сметы
Из общей суммы доходов сборы в центральный бюджет превысили оценку на 19,3%, а в местные бюджеты – на 20,4%.
Министерство объяснило высокие доходы бюджета восстановлением экономики, при этом ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 7,5% в 2022 году, что выше плана.
В 2022 году Министерство финансов также внедрило множество политик по освобождению, снижению и отсрочке налогов, пошлин и сборов, чтобы помочь предприятиям восстановить производство и бизнес, тем самым внося свой вклад в бюджет.
С начала года по 15 декабря были освобождены, уменьшены или продлены налоги, арендная плата за землю, сборы и сборы на сумму 193,4 трлн. донгов.
Расходы государственного бюджета за этот период оцениваются в 1,45 квадрлн. донгов, что составляет 81,2% от сметы, при этом расходы на инвестиции в развитие достигли 72,4% от сметы, а текущие расходы - 88,1%.
Министерство активно рекомендовало пакет мер по восстановлению экономики на сумму 347 трлн. донгов с упором на инвестиции в инфраструктуру, социальное обеспечение и цифровую трансформацию; и поручило министерствам, секторам и местным органам сократить текущие расходы на 10% по сравнению с нормами бюджетных ассигнований.