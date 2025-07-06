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Доходы государственного бюджета от импорта-экспорта выросли более чем на 10% в первом полугодии
Торговый баланс Вьетнама в первой половине 2025 года, по оценкам, покажет профицит в размере 7,19 млрд долларов США, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным департамента, операции по борьбе с контрабандой были активизированы во всех регионах и на всех маршрутах.
Контрабанда, торговое мошенничество, незаконная трансграничная перевозка товаров, контрафакт и нарушение прав интеллектуальной собственности остаются сложной и серьезной проблемой, при этом многочисленные крупные случаи были выявлены вдоль пограничных маршрутов, на пограничных заставах и в прибрежных районах. К основным категориям контрабанды относятся нефть, диетические добавки, молочные продукты, фармацевтические препараты, косметика, табак, наркотики, золото и товары, ложно маркированные как произведенные во Вьетнаме.
Наибольшая доля нарушений - 53,2% от общего числа случаев - пришлась на морские маршруты, в основном в крупных морских портах. Преступления включали в себя неправильное декларирование наименований, видов, таможенной стоимости, кодов ТН ВЭД и происхождения товаров. На сухопутных маршрутах часто встречались случаи контрабанды и перевозки товаров без соответствующих документов, особенно в центральной части Вьетнама и на границах с Лаосом, Китаем и Камбоджей. Контрабанда на этих маршрутах часто включала фейерверки, сахар-рафинад, замороженные продукты, потребительские товары и сигареты.
По сообщениям, растет число случаев незаконной перевозки наркотиков, валюты и золота через границу, причем все более изощренными методами, особенно по воздушным маршрутам.
С начала 2025 года таможенные органы выявили 8561 случай нарушения таможенного законодательства, а оценочная стоимость изъятых товаров составила около 13,61 триллиона донгов. Сумма, взысканная в государственный бюджет, составила около 461,36 млрд донгов. Таможенное ведомство возбудило уголовные дела по восьми случаям и передало 54 дела в другие компетентные органы с рекомендациями о возбуждении уголовного дела