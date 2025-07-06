Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Доходы государственного бюджета от импорта-экспорта выросли более чем на 10% в первом полугодии

Доходы государственного бюджета от импортно-экспортной деятельности в первой половине 2025 года достигли почти 222,75 трлн донгов (8,5 млрд долларов США), что соответствует 54,2% годовой цели и на 10,3% больше, или 20,87 трлн донгов, по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщил 3 июля Департамент таможни Вьетнама. Торговая стоимость товаров за шесть месяцев оценивается в 431,49 миллиарда долларов США, что на 16%, или на 59,49 миллиарда долларов США, больше, чем в предыдущем году. Из них экспортный оборот составит 219,34 миллиарда долларов США, увеличившись на 14,2 %, или на 27,29 миллиарда долларов США, а импортная стоимость оценивается в 212,15 миллиарда долларов США, увеличившись на 17,9 %, или на 32,2 миллиарда долларов США.

Торговый баланс Вьетнама в первой половине 2025 года, по оценкам, покажет профицит в размере 7,19 млрд долларов США, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным департамента, операции по борьбе с контрабандой были активизированы во всех регионах и на всех маршрутах.

Контрабанда, торговое мошенничество, незаконная трансграничная перевозка товаров, контрафакт и нарушение прав интеллектуальной собственности остаются сложной и серьезной проблемой, при этом многочисленные крупные случаи были выявлены вдоль пограничных маршрутов, на пограничных заставах и в прибрежных районах. К основным категориям контрабанды относятся нефть, диетические добавки, молочные продукты, фармацевтические препараты, косметика, табак, наркотики, золото и товары, ложно маркированные как произведенные во Вьетнаме.

Наибольшая доля нарушений - 53,2% от общего числа случаев - пришлась на морские маршруты, в основном в крупных морских портах. Преступления включали в себя неправильное декларирование наименований, видов, таможенной стоимости, кодов ТН ВЭД и происхождения товаров. На сухопутных маршрутах часто встречались случаи контрабанды и перевозки товаров без соответствующих документов, особенно в центральной части Вьетнама и на границах с Лаосом, Китаем и Камбоджей. Контрабанда на этих маршрутах часто включала фейерверки, сахар-рафинад, замороженные продукты, потребительские товары и сигареты.

По сообщениям, растет число случаев незаконной перевозки наркотиков, валюты и золота через границу, причем все более изощренными методами, особенно по воздушным маршрутам.

С начала 2025 года таможенные органы выявили 8561 случай нарушения таможенного законодательства, а оценочная стоимость изъятых товаров составила около 13,61 триллиона донгов. Сумма, взысканная в государственный бюджет, составила около 461,36 млрд донгов. Таможенное ведомство возбудило уголовные дела по восьми случаям и передало 54 дела в другие компетентные органы с рекомендациями о возбуждении уголовного дела

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия

По сообщению корреспондента ВИА, в рамках участия в расширенном саммите БРИКС и двусторонних мероприятий в Федеративной Республике Бразилия, во второй половине дня 5 июля (по местному времени), в городе Рио-де-Жанейро Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тьинь принял участие в деловом форуме Вьетнам – Бразилия.
ПОДРОБНЕЕ

Top