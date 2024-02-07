Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Доходы государственного бюджета от импорта и экспорта выросли на 13,2% в январе

Доходы государственного бюджета от экспорта и импорта в январе достигли 30,64 трлн донгов, что составляет 8,2% от прогноза и на 13,2% больше по сравнению с прошлым годом, сообщило 6 февраля Главное таможенное управление Вьетнама (GDVC). Общий объем экспорта-импорта в первом месяце года составил 64,22 млрд долларов США, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем: экспорт вырос на 6,7% до 33,57 млрд долларов США, а импорт - на 4,2% до 30,65 млрд долларов США.

В этом году Национальное собрание поручило GDVC собрать в государственную казну 375 триллионов донгов, из которых 204 триллиона донгов должны поступить от экспорта и импорта.

Агентство заявило, что продолжит реформу таможенной политики и процедур, обеспечит государственное управление и предотвратит торговое мошенничество, а также создаст полную правовую основу для создания и внедрения цифровой и интеллектуальной таможенной модели, что будет способствовать развитию торговли и достижению целей роста.

Импорт и экспорт товаров Вьетнама в 2023 году не достиг отметки в 700 миллиардов долларов США, достигнутой в предыдущем году, и составил 683 миллиарда долларов США, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Главного статистического управления (GSO).

В частности, экспорт страны снизился на 4,4%, а импорт упал на 8,9%, что объясняется снижением мирового спроса.

Тем не менее, страна достигла рекордного положительного сальдо торгового баланса в 28 миллиардов долларов США, значительно превысив показатель прошлого года в 12,1 миллиарда долларов США.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top