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Доходы государственного бюджета от импорта и экспорта выросли на 13,2% в январе
В этом году Национальное собрание поручило GDVC собрать в государственную казну 375 триллионов донгов, из которых 204 триллиона донгов должны поступить от экспорта и импорта.
Агентство заявило, что продолжит реформу таможенной политики и процедур, обеспечит государственное управление и предотвратит торговое мошенничество, а также создаст полную правовую основу для создания и внедрения цифровой и интеллектуальной таможенной модели, что будет способствовать развитию торговли и достижению целей роста.
Импорт и экспорт товаров Вьетнама в 2023 году не достиг отметки в 700 миллиардов долларов США, достигнутой в предыдущем году, и составил 683 миллиарда долларов США, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Главного статистического управления (GSO).
В частности, экспорт страны снизился на 4,4%, а импорт упал на 8,9%, что объясняется снижением мирового спроса.
Тем не менее, страна достигла рекордного положительного сальдо торгового баланса в 28 миллиардов долларов США, значительно превысив показатель прошлого года в 12,1 миллиарда долларов США.