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Доходы государственного бюджета за четыре месяца достигли 645,4 триллиона донгов
По оценке Министерства финансов, хотя доходы государственного бюджета за 4 месяца довольно хорошие по сравнению с оценкой (40% внутренних доходов, 52% доходов от сырой нефти, 35% баланса доходов от импорта и экспорта). оценки), но ежемесячный доход имеет тенденцию к снижению.
По данным министерства, хотя доходы в первые четыре месяца года были довольно хорошими по сравнению с оценкой, ежемесячно они имели тенденцию к снижению, так как в январе сбор достиг 14,7% от оценки, в феврале - 7,7%, в марте - 8,9%, а в апреле - 8,6%.
Из 12 источников внутренних доходов восемь обеспечивают прогресс в сборе средств, при этом их государственные доходы превышают 34% от сметы, в то время как доходы остальных оказались ниже сметы.
Из 63 провинций и городов центрального подчинения по всей стране в 25 населенных пунктах доходы государственного бюджета превысили 38% от запланированных на этот год показателей.
В 16 населенных пунктах сбор был выше, чем за тот же период 2022 года, а в 47 других - ниже.
Министерство финансов также сообщило, что расходы баланса государственного бюджета за четыре месяца достигли 500,3 трлн донгов, что составляет 24,1% от сметы, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В нем говорится, что расходы за четыре месяца осуществлялись в соответствии с планом, обеспечивая потребности социально-экономического развития, обороны, обеспечения безопасности, государственного управления, погашения задолженности и выполнения задач социального обеспечения.