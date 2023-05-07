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Доходы государственного бюджета за четыре месяца достигли 645,4 триллиона донгов

Общий объем доходов государственного бюджета за первые четыре месяца этого года достиг 645,4 трлн донгов (более 27,52 млрд. долл. США), что составляет 39,8% от оценки и 95% от аналогичного периода прошлого года, сообщило Министерство финансов 5 мая. Общий объем доходов государственного бюджета за первые четыре месяца этого года достиг 645,4 трлн донгов (более 27,52 млрд. долл. США), что составляет 39,8% от оценки и 95% от аналогичного периода прошлого года, сообщило Министерство финансов 5 мая.

По оценке Министерства финансов, хотя доходы государственного бюджета за 4 месяца довольно хорошие по сравнению с оценкой (40% внутренних доходов, 52% доходов от сырой нефти, 35% баланса доходов от импорта и экспорта). оценки), но ежемесячный доход имеет тенденцию к снижению.

По данным министерства, хотя доходы в первые четыре месяца года были довольно хорошими по сравнению с оценкой, ежемесячно они имели тенденцию к снижению, так как в январе сбор достиг 14,7% от оценки, в феврале - 7,7%, в марте - 8,9%, а в апреле - 8,6%.

Из 12 источников внутренних доходов восемь обеспечивают прогресс в сборе средств, при этом их государственные доходы превышают 34% от сметы, в то время как доходы остальных оказались ниже сметы.

Из 63 провинций и городов центрального подчинения по всей стране в 25 населенных пунктах доходы государственного бюджета превысили 38% от запланированных на этот год показателей.

В 16 населенных пунктах сбор был выше, чем за тот же период 2022 года, а в 47 других - ниже.

Министерство финансов также сообщило, что расходы баланса государственного бюджета за четыре месяца достигли 500,3 трлн донгов, что составляет 24,1% от сметы, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В нем говорится, что расходы за четыре месяца осуществлялись в соответствии с планом, обеспечивая потребности социально-экономического развития, обороны, обеспечения безопасности, государственного управления, погашения задолженности и выполнения задач социального обеспечения.

ИЖВ/ВИА

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