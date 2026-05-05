Доходы бюджета за четыре месяца выросли более чем на 15%

Деятельность по экспорту и импорту товаров на международном пограничном пункте Лаобао, провинция Куангчи. Фото: ВИА





Несмотря на сохранение положительной динамики по сравнению с планом и рост по сравнению с аналогичным периодом, в Министерстве финансов отметили, что негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке на производственно-хозяйственную деятельность предприятий, а также реализация мер фискальной политики, включая снижение экологического налога, налога на добавленную стоимость, акцизного налога, а также различных сборов на бензин, авиационное топливо и другие виды топлива, направленных на оперативное реагирование на возникающие ситуации, уже начинают оказывать влияние на доходную часть бюджета.В целях поддержки предприятий и населения, устранения трудностей в производственно-хозяйственной деятельности и стимулирования социально-экономического развития продолжено применение действующих мер по освобождению от налогов и их снижению, включая новые решения по уменьшению экологического налога, налога на добавленную стоимость и акцизов на бензин, нефтепродукты и авиационное топливо. Общий объём предоставленных льгот за первые четыре месяца оценивается примерно в 57,9 трлн донгов.В структуре доходов бюджета внутренние поступления составили около 991 трлн донгов, что соответствует 45% плана и на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом. В частности, доходы от трёх секторов экономики (государственные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями и частный сектор) достигли 546,9 трлн донгов (53,6% плана, рост на 31,2%).Поступления от сырой нефти оцениваются примерно в 17 трлн донгов (39,5% плана) благодаря высокой средней цене реализации — 80,7 доллара США за баррель (на 10,7 доллара выше планового уровня). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили около 105,4 трлн донгов, что соответствует 37,9% плана.Одновременно Министерство финансов усилило работу по инспекциям, проверкам и предотвращению потерь бюджета. По состоянию на 15 апреля 2026 года налоговые органы провели 10,2 тыс. проверок, предложили финансовые меры на сумму 17,6 трлн донгов, а также обеспечили взыскание налоговой задолженности на сумму около 23,9 трлн донгов.Кроме того, в сфере электронной торговли 235 иностранных поставщиков зарегистрировались для уплаты налогов через электронный портал, что обеспечило поступления в размере около 7,9 трлн донгов, показав впечатляющий рост на 112% по сравнению с аналогичным периодом.По оценкам, общие расходы государственного бюджета за первые четыре месяца составили 668,2 трлн донгов, что соответствует 21,2% годового плана и на 11,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю по-прежнему занимают текущие расходы — 26% плана. Сбалансированность центрального и местных бюджетов сохраняется.По данным Министерства финансов, сбалансированность центрального бюджета и бюджетов всех уровней сохраняется. По состоянию на 28 апреля размещено государственных облигаций на сумму 106,3 трлн донгов со средним сроком обращения 10 лет и средней доходностью 4,08% годовых.