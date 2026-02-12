Достигнуто высокое единство при формировании предварительного списка кандидатов

Общий вид второй консультационной конференции Президиума ЦК Отечественного фронта Вьетнама.



В отчёте отмечается, что вторая консультационная конференция прошла в демократичной атмосфере, в строгом соответствии с законодательством и в установленные сроки; продемонстрировано высокое единство в обсуждении, отборе и согласовании предварительного списка кандидатов в депутаты Национального собрания (НС) и Народных советов.

В соответствии с Законом о выборах депутатов Национального собрания и Народных советов, а также руководящими документами, с 2 по 3 февраля 2026 года комитеты Отечественного фронта Вьетнама всех уровней провели вторую консультационную конференцию для формирования предварительного списка кандидатов в депутаты НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 гг.

В целом вторая консультационная конференция по выборам депутатов НС XVI созыва как на центральном, так и на местном уровнях, а также по выборам депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 гг., прошла демократично, в соответствии с законом и установленными сроками; было достигнуто высокое единство в обсуждении, отборе и согласовании предварительного списка кандидатов.

Несмотря на сжатые сроки, работа по распределению квот и методическому руководству органами, организациями и подразделениями по выдвижению кандидатов в целом была обеспечена своевременно и в соответствии с установленной процедурой. Органы, организации и подразделения выполнили все этапы выдвижения кандидатов в депутаты НС и Народных советов согласно установленной структуре, составу и численности. Сбор мнений и оценка доверия избирателей по месту работы кандидатов были проведены серьёзно и в соответствии с требованиями законодательства.

Постоянные комитеты ОФВ всех уровней строго руководствовались положениями Закона о выборах и инструкциями Постоянного комитета НС и ЦК ОФВ, своевременно и инициативно организуя выдвижение кандидатов в депутаты Народных советов всех уровней в соответствии с законом. Формирование предварительного списка кандидатов в депутаты НС и Народных советов в целом обеспечило требования к структуре и представительству — по гендерному, возрастному, этническому признакам, а также участию беспартийных лиц; одновременно вносились необходимые корректировки структуры с учётом конкретной ситуации на местах и в учреждениях. Выдвижение кандидатов в целом обеспечило необходимый «резерв» сверх установленного числа мандатов, что отражает демократичность и открытость процедуры консультаций.

2 февраля 2026 года Президиум ЦК ОФВ провёл вторую консультационную конференцию для согласования предварительного списка лиц, выдвинутых центральными органами, организациями и подразделениями в качестве кандидатов в депутаты НС XVI созыва. В соответствии с Резолюцией № 1939/NQ-UBTVQH15 от 15 декабря 2025 года Постоянного комитета НС о первом корректировании структуры, состава и численности представителей центральных и местных органов, организаций и подразделений, выдвигаемых кандидатами в депутаты НС XVI созыва, центральные органы, организации и подразделения выдвинули 217 кандидатов.

На основе критериев, предъявляемых к депутатам НС, представленных досье и протоколов выдвижения, а также отзывов и уровня доверия избирателей по месту работы кандидатов, конференция провела голосование по утверждению предварительного списка кандидатов от центральных органов, организаций и подразделений. По результатам голосования 71 из 71 присутствовавших делегатов (100%) единогласно поддержали формирование предварительного списка кандидатов в депутаты НС XVI созыва. 1 041 человек включён в предварительный список

Таким образом, по итогам второй консультационной конференции общее число лиц, включённых в предварительный список как на центральном, так и на местном уровнях, составило 1 041 человек (в том числе 217 — на центральном уровне и 824 — на местном), что соответствует соотношению 2,08 кандидата на один избираемый мандат, обеспечивая необходимый резерв в соответствии с Законом о выборах и соблюдение установленной ориентации по структуре и составу.