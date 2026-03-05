Досрочное голосование в Особой административной зоне Чыонгша

Командир острова Западный Шонгты принял избирательную урну от рабочей группы бригады 146 4-го военно-морского района ВМС Вьетнама (подразделения, выполняющего задачи в специальой административной зоне Чыонгша) и Избирательной комиссии провинции Кханьхоа для подготовки к досрочному дню голосования



В частности, избирательный 4-й участок (расположенный в 5-й бригаде морского спецназа) в квартале Донгхай получил разрешение провести досрочное голосование 5 марта.

Что касается избирательных единиц специальной зоны Чыонгша, 20 участков для голосования на островах архипелага смогут провести досрочное голосование 8 марта.

При этом 14- й участок (в зале собраний на острове Чыонгша) и 1-й участок (в зале собраний бригады 146) в специальной зоне Чыонгша проведут голосование в установленный общенациональный день выборов — 15 марта.

Секретарь провинциального партийного комитета Нгьем Суан Тхань, глава Руководящего комитета по выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней провинции Кханьхоа, потребовал от местных властей продолжить проверку, обновление и корректировку списков избирателей, обеспечивая избирательные права граждан. Избирательные комиссии обязаны регулярно информировать граждан о дате, месте и времени голосования.

Партийные организации призваны развернуть кампанию с целью обеспечить участие 100% избирателей. Избирательные комиссии должны строго соблюдать процедуры выдачи бюллетеней, подсчёта голосов, составления протоколов, опечатывания урн и своевременного представления отчётов в соответствии с законодательством.

Согласно отчёту Избирательной комиссии провинции Кханьхоа, все 65 из 65 коммун, кварталов и специальных административных зон опубликовали списки более чем 1,6 млн избирателей в соответствии с законом. В рамках подготовки к выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней в провинции созданы 4 избирательные комиссии по выборам депутатов Национального собрания, 19 — по выборам депутатов Народного совета провинции и 387 — по выборам депутатов Народных советов коммунального уровня; утверждены 1 123 избирательных участка, соответствующие 1 123 избирательным комиссиям. Также проведены обучающие семинары по организации выборов, подведению итогов и оформлению протоколов подсчёта голосов.

Национальный избирательный совет опубликовал список из 20 кандидатов в депутаты Национального собрания по четырём избирательным округам провинции Кханьхоа для избрания 12 депутатов XVI созыва.

Что касается выборов в Народный совет провинции на срок 2026–2031 годов, зарегистрированы 108 кандидатов на 67 мандатов. На уровне коммун зарегистрированы 2 317 кандидатов, при общем количестве подлежащих избранию 1 392 депутатов.