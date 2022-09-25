Дорожная карта по развертыванию «зеленого порта» Вьетнама

Говоря о политике развития «зеленых» портов во Вьетнаме, руководитель Министерства транспорта (МТ) отметил, что для достижения целей тысячелетия Организации Объединенных Наций деятельность морских портов в мире должна быть «более экологичной».

Это стратегическое направление развития морских портов в мире с целью контроля загрязняющих веществ, экономичного и эффективного использования энергии, предотвращения инцидентов и экологических рисков, ограничения выбросов парниковых газов, снижения воздействия изменения климата.

По словам руководителя МТ, в целях изучения и применения модели развития морских портов в направлении экологически чистого «зеленого порта» МТ разработал Проект развития зеленого порта во Вьетнаме (далее – Проект).

Непосредственным развитием проекта является завершение правовой базы, механизмов и политик для более эффективного контроля источников воздействия, снижение загрязнения окружающей среды, сокращение выбросов парниковых газов, а также экономичное и эффективное использование энергии в работе морских портов во Вьетнаме.

По данным Морской администрации Вьетнама, согласно 4-му отчету Международной морской организации (IMO) о выбросах парниковых газов в августе 2020 года, выбросы парниковых газов в судоходстве (международном, внутреннем и рыболовном) увеличились почти на 9,6% в период с 2012 по 2018 год (с 977 млн. тонн до 1.076 млн. тонн). Одни только выбросы CO2 увеличились с 962 млн. тонн до 1.056 млн. тонн.

Прогнозируется, что к 2050 году выбросы парниковых газов от судоходства увеличатся на 50% по сравнению с 2018 годом, несмотря на меры по повышению энергоэффективности, принятые в связи с прогнозируемым ростом спроса на транспорт. В частности, в Азии и Африке прогнозируется самый сильный рост выбросов из-за сильного роста портового трафика и очень ограниченных мер по сокращению загрязнения.

Согласно информации, опубликованной на Международном транспортном форуме 2020, выбросы от судов понесенные почти 12 млрд. евро в год в 50 крупнейших портах мира. Приблизительно 230 млн. человек подвергаются непосредственному воздействию выбросов в 100 морских портах по всему миру с точки зрения морских выбросов (CH4, CO, CO2 и Nox).

Поэтому «озеленение» морских портов – это мировой тренд, и Вьетнам не является исключением из этого тренда. Снижение выбросов в морских портах не только повышает эффективность морского хозяйства, но и способствует обеспечению здоровья людей.

В беседе с корреспондентом ВИА исполняющий обязанности директора Морской администрации Вьетнама Нгуен Динь Вьет сказал, что на основании одобрения МТ Вьетнамская морская администрация недавно опубликовала план реализации проекта развития порта.

Согласно дорожной карте проекта, с 2021 по 2022 год власти сосредоточатся на разработке и обнародовании основных стандартов и критериев «зеленого порта». С 2023 года модель «зеленого порта» в некоторых вьетнамских морских портах начнет апробироваться и будут оцениваться результаты внедрения.

В период 2021-2025 гг. МТ изучит и предложит механизмы и политику поддержки бизнеса для реализации процесса развития «зеленого порта»; исследование, применение и трансферт чистых, экологически безопасных технологий в работе морских портов.

К периоду 2025-2030 годов будут разработаны и обнародованы национальные технические стандарты по критериям «зеленого порта». Реализация добровольного применения критерия «зеленый порт» во Вьетнаме, а также предложение по разработке и изданию положений об обязательном применении критерия «зеленый порт» к системе морских портов Вьетнама будут реализованы на данном этапе.

Ожидается, что после 2030 года критерий «зеленый порт» при планировании, инвестировании, строительстве и эксплуатации морских портов во Вьетнаме будет применяться в обязательном порядке.

По словам г-жи Чан Тхи Ту Ань, заместителя начальника отдела науки, технологий и окружающей среды при морской администрации Вьетнама, перед лицом риска загрязнения окружающей среды в результате операций морского порта проект развития «зеленого порта» во Вьетнаме был разработан Морской администрации Вьетнама в январе 2019 года и одобрен МТ.

«Зеленый порт» во Вьетнаме будет построен по 6 основным группам критериев, в том числе осведомленность о зеленых портах (максимальная оценка — 5 баллов); использование ресурсов (15-балльная шкала); управление качеством окружающей среды (50-балльная шкала); использование энергии (15-балльная шкала); применение информационных технологий (5-балльная шкала); сокращение выбросов, реагирование на изменение климата, повышение уровня моря (10-балльная шкала).

«Для того, чтобы быть зеленым портом, морской порт должен набрать не менее 60 баллов из 100. Предприятия должны иметь документы, подтверждающие выполнение каждого критерия», – сообщила г-жа Ту Ань.

В то же время Вьетнам также сталкивается со многими трудностями в продвижении экономичного использования энергии. Предприятиям не хватает капитала или они не имеют доступа к кредитным ссудам для энергосберегающих проектов. Механизм поддержки предприятий для инвестирования в замену устаревших производственных линий на высокопроизводительные, энергосберегающие и экологически безопасные технологические линии все еще очень ограничен.

Фактически, во Вьетнаме теперь есть порт Танканг-Катлай в городе Хошимин, который стал первым портом во Вьетнаме, получившим титул «зеленый порт» от Совета сети портовых услуг АТЭС. Это также крупнейший и самый современный морской порт во Вьетнаме с площадью в 160 га, 2.040 м причалов, погрузочно-разгрузочным оборудованием и передовыми технологиями управления, и он входит в ТОП-21 крупнейших и самых современных контейнерных портов мира.

Делясь опытом «озеленения» морского порта, представитель корпорации Saigon Newport сообщил, что этот бизнес ориентирован на такие критерии, как экономия ресурсов; качество портовой среды; использование экологически чистой энергии в порту, обработка отходов в порту, применение технологий 4.0.

Эти критерии конкретизируются мероприятиями по замене дизельного грузоподъемного оборудования на электрическое), одновременным увеличением количества водного транспорта вместимостью 3.000 TEU и применением электронных ваучеров, которые помогают сократить время ожидания автомобилей у ворот порта с 13 до 6 минут; ликвидацией бумажных документов в порту (около 30.000-50.000 листов в день), посадкой деревьев у причалов и вдоль дорог