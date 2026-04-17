НОВОСТИ

Дорожная карта внедрения зон низких выбросов во Вьетнаме

Менее чем за три месяца до официального внедрения в Ханое Резолюции Народного совета города № 57/2025 о зонах низких выбросов (LEZ) рынок электрических мотоциклов уже начал демонстрировать чёткие признаки роста.

 

Дорожная карта внедрения зон низких выбросов — мощный импульс для рынка электрических мотоциклов. (Фото: ВИА)

 

Дорожная карта внедрения зон низких выбросов в Ханое с июля 2026 года создаёт значительный импульс для рынка электрических мотоциклов. Под давлением роста цен на топливо и политики ограничения использования бензиновых транспортных средств население всё активнее переходит на экологичные виды транспорта.

Согласно дорожной карте, с 1 июля 2026 года Ханой начнёт пилотное ограничение использования бензиновых мотоциклов по времени или в пределах районов внутри первой кольцевой дороги. Данная политика будет распространена на всю территорию первой кольцевой дороги к 2028 году и далее — на зону внутри третьей кольцевой дороги к 2030 году. Это означает, что миллионы жителей будут вынуждены изменить свои привычки передвижения в центральных районах города.

ИЖВ/ВИА

Камау активизирует изменение поведения рыбаков в борьбе с ННН-промыслом

Самая южная провинция Камау активизирует усилия по предотвращению и искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН), уделяя особое внимание повышению осведомленности рыбаков и ужесточению управления рыболовным флотом.
