Донгтхап усиливает пропаганду борьбы с ННН-промыслом с начала морского сезона

Рыбаки поднимают Государственный флаг перед выходом в море, подтверждая суверенитет страны над морскими и островными территориями.

Коммуна Зятхуан — восточный населённый пункт провинции Донгтхап, обладающий преимуществами в сфере морского рыболовства. Здесь насчитывается 563 рыболовных судна, из них 423 судна ведут промысел в открытом море и 140 — в прибрежных районах. Среднегодовой объём добычи превышает 42.970 тонн различных видов морепродуктов.

После празднования Тэт рыболовные суда коммуны Зятхуан вышли в море, открыв сезон добычи морепродуктов 2026 года. С шестого дня Тэт (22 февраля 2026 года) по настоящее время в море вышли 364 судна с 2.050 моряками. Для повышения осведомлённости владельцев судов и рыбаков о соблюдении правил законного промысла и обязательной отчётности Народный комитет коммуны совместно с Пограничными войсками и силами рыбоохраны организовал активную разъяснительную работу в рыболовном порту Вамланг перед выходом судов в море.

По словам Ха Чан Фыонг Тхуй, заместителя председателя Народного комитета коммуны Зятхуан провинции Донгтхап, в целях содействия общенациональным усилиям по снятию «жёлтой карточки» и продвижения устойчивого и ответственного развития рыбной отрасли местные власти продолжают реализовывать указания Народного комитета провинции Донгтхап по эффективному выполнению задач борьбы с ННН-промыслом на территории провинции. В частности, Народный комитет коммуны Зятхуан поручил экономическому отделу совместно с профильными ведомствами, пограничной заставой Киенгфыок и Пограничными войсками провинции Донгтхап усилить разъяснительную работу среди рыбаков, чтобы они знали и строго соблюдали законодательство о законном рыболовстве, избегая нарушений, связанных с ННН-промыслом. Одновременно усиливаются проверки, контроль и строгие меры в отношении нарушителей; обеспечивается выполнение всех рекомендаций ЕС; повышается эффективность прослеживаемости происхождения и сертификации рыбной продукции.

Кроме того, Пограничные войска Донгтхапа совместно с профильными ведомствами проводят информационную работу среди капитанов судов и рыбаков, распространяют памятки, напоминая владельцам рыболовных судов и рыбакам о необходимости соблюдать законодательство при выходе в море, избегать нарушений правил борьбы с ННН-промыслом и вести промысел строго по зарегистрированному виду деятельности, в установленных районах и маршрутах.

На Пограничном контрольном пункте Вамланг пограничной заставы Киенгфыок Командования Пограничных войск провинции Донгтхап соответствующие органы оперативно оформляют необходимые процедуры для выхода судов в море в первом рейсе года. Сотрудники пункта несут круглосуточное дежурство, быстро и строго оформляя разрешения на выход судов, исключая ошибки и создавая благоприятные условия для выхода рыбаков в море.

Майор Нгуен Лам Туан, заместитель начальника пограничной заставы Киенгфыок Командования Пограничных войск провинции Донгтхап, отметил, что рабочая группа пограничников требует от владельцев судов подписывать обязательства и тщательно проверяет оборудование мониторинга движения судов. Также проводится разъяснительная работа среди рыбаков перед выходом в море, особенно среди капитанов судов, чтобы они не нарушали морские границы соседних стран. Это способствует повышению сознательности рыбаков в соблюдении правил рыболовства и предотвращению ННН-промысла, что в свою очередь помогает снять «жёлтую карточку» ЕС и направлено на устойчивое развитие рыбной отрасли.

По словам Ле Ван Муоя, председателя профсоюза рыбаков коммуны Зятхуан провинции Донгтхап, в процессе подготовки к первому морскому рейсу нового года профсоюз рыбаков совместно с местными властями активно проводит разъяснительную работу, напоминая владельцам судов, капитанам и морякам о необходимости строго соблюдать правила рыболовства и не допускать нарушений, связанных с ННН-промыслом.

В профсоюз рыбаков коммуны Зятхуан входит 30 членов, владеющих судами для промысла в открытом море, с годовым объёмом добычи около 20.000 тонн. Профсоюз также располагает судами для транспортировки морепродуктов на берег после вылова, которые возвращаются на берег чаще, чем ранее, когда суда возвращались только после завершения промыслового рейса (через 2–3 месяца). Это помогает рыболовным судам снижать расходы и повышать эффективность морских промысловых рейсов.

Компетентные органы также продолжат регистрацию и технический осмотр рыболовных судов; выдачу сертификатов происхождения морепродуктов для экспорта на рынок Европейского союза; лицензирование рыболовства по квотам; выдачу сертификатов соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов для рыболовных судов; обновление данных о судах в системе VN-Fishbase.

Одновременно рыбакам рекомендуется инвестировать в модернизацию судов, применять новые технологии и современное оборудование для более эффективного промысла, что позволит повысить производительность и обеспечить соблюдение правил использования и сохранения морских биоресурсов.

В настоящее время в провинции Донгтхап насчитывается 1.507 рыболовных судов с общей мощностью двигателей 405.974 лошадиных сил. Из них 1.166 судов занимаются добычей водных биоресурсов и 341 судно обеспечивает логистическое обслуживание рыболовства. Общее число работников, непосредственно занятых в рыболовстве, составляет около 9.590 человек. На сегодняшний день 100% рыболовных судов оснащены устройствами мониторинга движения и введены в эксплуатацию.