Донгтхап ужесточает управление рыболовным флотом для борьбы с ННН-промыслом

Директор провинциального Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Ле Ха Луан сообщил, что Донгтхап завершил регистрацию всего флота из 1 505 рыболовных судов. Все суда получили необходимые разрешения, бортовые идентификационные номера, свидетельства технического осмотра и документы по безопасности пищевой продукции.

Каждое судно оснащено системой мониторинга судов (VMS), работающей круглосуточно, а данные обновляются в национальной базе данных рыбного хозяйства (VNFishbase), на платформе VMS и в национальной системе цифровой идентификации (VNeID).

Провинция Донгтхап ввела жёсткий запрет на выход судов из портов без активного подключения к системе мониторинга судов (VMS), обеспечивая прозрачность и прослеживаемость происхождения улова.

В общине Жатхуан, где находится крупнейший рыболовный флот провинции с 566 судами, не зафиксировано ни одного нарушения, связанного с ННН-промыслом, благодаря эффективно проведённым информационно-разъяснительным кампаниям.

С 2024 года провинция сняла с регистрации 370 судов в связи со сменой владельцев, обеспечив полное соблюдение Закона о рыбном хозяйстве. Кроме того, рыбные порты Митхо и Вамланг играют ключевую роль в контроле заходов судов, мониторинге объёмов вылова и обеспечении прослеживаемости через электронную систему документирования и отслеживания улова (eCDT), которая используется для контроля входа и выхода судов и регистрации вылова.

Опираясь на достигнутые результаты, провинция Донгтхап усиливает меры по борьбе с ННН-промыслом. Местным властям и профильным ведомствам предписано мобилизовать ресурсы и обеспечить строгий контроль исполнения. Должностные лица на местах будут нести ответственность в случае нарушений на подконтрольных им территориях. Комплекс мер включает расширение информационно-разъяснительных кампаний, прямую работу с рыбацкими сообществами и мониторинг судов повышенного риска.

Власти составляют список судов, не подтвердивших свою мореходность, а пограничная служба и портовые администрации получили поручение не допускать к выходу в море ни одного судна, не соответствующего установленным требованиям.

Провинция также поддерживает тесное взаимодействие с Командованиями 3-го и 4-го регионов Береговой охраны для своевременного выявления и обработки инцидентов в море.

По словам заместителя председателя народного комитета провинции Нгуен Тхань Зьеу, принятые меры уже принесли положительные результаты: с 2024 года в Донгтхапе не зафиксировано ни одного случая выхода судов во внешние воды. Это свидетельствует о заметном повышении уровня соблюдения правил среди местного рыболовного флота.