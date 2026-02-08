Донгтхап выращивает более 2,25 миллиона декоративных цветочных горшков к празднику Тэт

Цветочная деревня Мифонг в квартале Мифонг провинции Донгтхап

Фермеры провинции Донгтхап в дельте Меконга подготовили более 2,25 миллиона декоративных цветочных горшков к Лунному Новому году (Тэт), одному из самых оживленных сезонов покупок в году.

По словам Ле Ха Луана, директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды провинции Донгтхап, общий объём производства в целом соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю по-прежнему составляют хризантемы, более одного миллиона горшков, наряду с розами, эустомой и широким ассортиментом других видов. В целом растения развиваются хорошо, предложение остаётся обильным, что создаёт прочную основу для стабильного рынка цветов к Тэту.

В преддверии Тэта, с началом сезона сбора урожая, цветочная деревня Мифунг в квартале Мифунг становится всё более оживлённой. Около одного миллиона горшков с декоративными растениями были тщательно выращены и уже готовы к продаже. Однако, хотя цены остаются стабильными, рост производственных затрат вынуждает цветоводов более осторожно рассчитывать расходы, чтобы обеспечить экономическую эффективность.

В этом сезоне семья Нгуен Ван Линя подготовила более 4 000 цветочных горшков различных видов. По его словам, вся продукция уже заранее заказана перекупщиками и ожидает сбора для поставок на рынок, при этом цены в целом остались на уровне прошлого года.

Тем не менее, по словам Нгуен Ван Линя, в этом году из-за нестабильной погоды некоторые сорта, особенно голландские хризантемы, зацвели примерно на неделю раньше ожидаемого срока. Одновременно затраты на исходные материалы - рассаду, удобрения и прочие ресурсы, выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, тогда как отпускные цены не повысились, что, по прогнозам, приведёт к снижению прибыли цветоводов.

Схожие опасения высказал и Нгуен Ван Шау, имеющий более 20 лет опыта выращивания цветов для Тэт в Мифунге. По его словам, в этом сезоне его семья высадила около 2 500 цветочных горшков, включая 1 000 горшков голландских хризантем. Хотя перекупщики уже внесли задатки, он продолжает внимательно следить за погодой и корректировать уход, поскольку раннее или неравномерное цветение может повлиять на цену реализации.

По данным экономического, инфраструктурного и городского подразделения квартала, местные фермеры высадили около 986 000 горшков с живыми цветами к Тэту 2026 года, рост более чем на 136% в годовом выражении, а также 15 500 деревьев жёлтого абрикоса, что означает увеличение более чем на 198% по сравнению с прошлым годом. Такое расширение отражает ожидания фермеров относительно высокого спроса на рынке в предстоящие праздничные дни.

Однако, в отличие от прежних лет, большинство перекупщиков воздержались от внесения ранних задатков, предпочитая закупать продукцию непосредственно на полях ближе к Тэту, исходя из реального спроса на цветочных рынках. Это требует от производителей более внимательного подхода в выращивании, одновременно принимая на себя определённые ценовые риски. Тем не менее цены остаются стабильными по сравнению с 2025 годом, что формирует более позитивные ожидания как у продавцов, так и у покупателей.

Для поддержки сбыта на площади Хунгвыонг в квартале Даотхань организован весенний цветочный рынок примерно на 500 торговых мест. К концу января цветоводы из Мифунга зарегистрировали более 300 мест, а 20 домохозяйств планировали продавать декоративные растения за пределами провинции, главным образом на весенних цветочных ярмарках в Хошимине. Это рассматривается как важный канал распределения, позволяющий снизить нагрузку на местный рынок.

Подразделение отметило, что, как и в предыдущие годы, спрос на декоративные цветы, как ожидается, резко возрастёт в дни непосредственно перед Тэтом. При сохранении стабильных цен прогнозируется, что примерно к 29-му дню последнего лунного месяца, последнему дню года Змеи, который приходится на 16 февраля, местные фермеры реализуют около 97–98% объёма высаженной цветочной продукции.