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НОВОСТИ

Донгтхап активизирует действия по защите лесов в тандеме с устойчивым туризмом

Усилия по сохранению экосистем флоры и фауны, связанные с развитием экологического туризма в кайепутовом лесу Гаожонг в уезде Каолань провинции Донгтхап, способствовали привлечению большего числа туристов в этот район дельты Меконга.

Усилия по сохранению

На территории общей площадью более 1 500 га, включая около 1 200 га кайепутов, обитают различные виды диких животных.
Директор правления кайепутового леса Гаожонг Хюнь Тхань Хиен сказал, что агентство уделяет особое внимание коммуникационным кампаниям, призывая местных жителей свести к минимуму использование химикатов, чтобы избежать воздействия на окружающую среду, и усилить профилактику лесных пожаров в сухой сезон.

Чтобы защитить стаи аистов и птиц, ищущих убежища, правление и соответствующие подразделения призвали жителей воздержаться от браконьерства и создать безопасную и благоприятную среду с обилием источников пищи, гнездовых деревьев и источников воды, чтобы привлечь перелетных диких животных для размножения.

Чан Ван Ла, руководитель группы лесничих при правлении, сказал, что его команда регулярно координирует свои действия с местной полицией и военными, проводя патрулирование и инспекции как внутри, так и за пределами территории, предотвращая незаконное вторжение в лес и собирая орудия охоты.

Птичий заказник площадью 40 гектаров служит местом обитания около 100 видов птиц и аистов, в том числе редких.

Развитие экологического туризма

Благодаря нетронутой природе и богатой экосистеме с 2003 года здесь был создан и открыт для посетителей район экотуризма Гаожонг.

Известный как «зеленый оазис» с потрясающими природными пейзажами, мангровый лес в Гаожонг является домом для различных видов водоплавающих птиц, включая свистящих уток, диких уток и белых цапель. Посещение птичьего заповедника ранним утром или поздним вечером подарит незабываемые впечатления орнитологам и любителям природы.

Посетители могут посмотреть документальные фильмы, полюбоваться панорамным видом на обширный кайепутовый лес со смотровой башни и принять участие в различных мероприятиях.

По словам директора зоны экотуризма Ле Нгок Кьеу Оань, в этом году здесь посетило около 20 000 отечественных и иностранных туристов.

Чтобы реализовать план устойчивого управления кайепутовым лесом Гаожонг на период 2024-2030 годов и превратить туризм в ключевой сектор экономики, Народный комитет уезда Каолань представил проект развития экологического туризма на утверждение Народного комитета провинции.
Проект нацелен на привлечение более 40 000 посетителей к 2030 году, в том числе более 12 000 отдыхающих с ночевкой, из которых иностранцы составляют 30%.

ИЖВ/ВИА

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