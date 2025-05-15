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Донгнай стремится к углублению связей с португальским городом

С 11 по 15 мая делегация южной вьетнамской провинции Донгнай во главе с постоянным заместителем секретаря провинциального партийного комитета Хо Тхань Шоном находится с рабочим визитом в португальском городе Вила-Нова-де-Гайя. В рамках визита Донгнай и Вила Нова де Гайя подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на расширение сотрудничества в ключевых областях, включая культуру, развитие туризма, экономический и торговый обмен, реконструкцию городов и сохранение наследия.

Выступая на церемонии подписания, заместитель председателя Народного комитета Донгнай Нгуен Шон Хунг подчеркнул важность соглашения, назвав его многообещающим началом сотрудничества между двумя населенными пунктами.

Он отметил возможности сотрудничества в области экономики, культуры и обмена между людьми через конкретные программы и проекты, а также подтвердил приверженность Донгнай созданию благоприятных условий для практического и эффективного партнерства, которое принесет пользу жителям и бизнесу обеих сторон.

Эдуардо Виктор Родригеш, председатель городского совета и мэр Вила-Нова-де-Гайя, подчеркнул сильные стороны своего города и большой потенциал для совместных инициатив с Донгнаем в области экономики, культуры и туризма. Он выразил уверенность, что это партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению растущих отношений между Вьетнамом и Португалией.

Во время поездки делегация также встретилась с представителями дипломатической миссии Вьетнама в Португалии, чтобы обсудить пути развития сотрудничества в области торговли, инвестиций, культуры, спорта и туризма между Донгнаем и различными португальскими населенными пунктами.

Они также встретились с недавно созданным Обществом португальско - вьетнамской дружбы (AAPV), в которую входят видные португальские деятели, активно поддерживающие двусторонние связи. Среди них - Энрике Калисто, бывший главный тренер мужской сборной Вьетнама по футболу, и адвокат Жозе Педру Виера, который также является президентом общества.

В связи с этим делегация посетила ключевые культурные и экономические объекты Вила-Нова-де-Гайя, в том числе градостроительную фирму Gaiurb, водоканал Aguas de Gaia и местную компанию по производству и сборке автобусов, чтобы ознакомиться с моделями социально-экономического развития и управления городом.

ВИА/ИЖВ

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