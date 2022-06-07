Должностные лица USAID награждены знаками отличия за сохранение природных ресурсов и усилия по защите окружающей среды

Министр окружающей среды и природных ресурсов Чан Хонг Ха (справа) вручает знак отличия «За дело защиты природных ресурсов и окружающей среды» директору миссии USAID во Вьетнаме Энн Мари Ястикшок. Фото: ВИА

Министр окружающей среды и природных ресурсов Чан Хонг Ха 6 июня вручил знаки отличия «За дело защиты природных ресурсов и окружающей среды» двум должностным лицам Агентства США по международному развитию (USAID).

Награжденными были директор миссии USAID во Вьетнаме Энн Мари Ястикшок и исполняющая обязанности директора офиса USAID по окружающей среде и энергетике Кристин Гандоми.

Знак отличия является признанием вклада двух чиновников в защиту природных ресурсов и окружающей среды.

Министр Ха поблагодарил USAID за его активную поддержку Вьетнама в области изменения климата и защиты окружающей среды; и за связи Вьетнама с партнерами в реализации проектов по защите окружающей среды и реагированию на изменение климата.

Он высказал надежду, что партнерство между Вьетнамом, включая его министерство и USAID, будет укрепляться. По его словам, Вьетнам и Министерство окружающей среды и природных ресурсов ценят дружбу и партнерство с USAID.

Ястишок, со своей стороны, подчеркнула насущные экологические проблемы, стоящие перед Вьетнамом, такие как изменение климата в дельте Меконга, загрязнение моря пластиком и утрата биоразнообразия, заявив, что USAID готово сотрудничать с министерством Вьетнама и Вьетнамом в целом для решения этих проблем.



