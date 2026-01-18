Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Документы XIV съезда Партии станет движущей силой обновления мышления и действий, пробуждая стремление к развитию

Проекты документов, представленные на предстоящий XIV всевьетнамский съезд Партии, имеют глубокое значение, воплощая дальновидное стратегическое видение Партии и ее гибкое понимание глобальных тенденций развития, одновременно пробуждая общенациональные устремления к прогрессу и формируя широкий общественный консенсус, заявил член Политбюро Нгуен Ван Нэн.

В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству Нгуен Ван Нэн, являющийся также постоянным членом подкомитета по подготовке документов Съезда, отметил, что одной из наиболее важных и прорывных инноваций в работе над документами является заблаговременное выдвижение новых политических решений и стратегий ещё до начала Съезда.

Эти решения и стратегии были апробированы на практике и доработаны с учётом уроков, извлечённых из 40-летнего дела «Доймой» (обновления), после чего были обобщены и интегрированы в проекты документов для рассмотрения и утверждения на этом знаковом собрании.