Документы XIV съезда Партии станет движущей силой обновления мышления и действий, пробуждая стремление к развитию

В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству Нгуен Ван Нэн, являющийся также постоянным членом подкомитета по подготовке документов Съезда, отметил, что одной из наиболее важных и прорывных инноваций в работе над документами является заблаговременное выдвижение новых политических решений и стратегий ещё до начала Съезда.

Эти решения и стратегии были апробированы на практике и доработаны с учётом уроков, извлечённых из 40-летнего дела «Доймой» (обновления), после чего были обобщены и интегрированы в проекты документов для рассмотрения и утверждения на этом знаковом собрании.